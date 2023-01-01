Вночі росія запустила 17 «шахедів» по Україні, – Повітряні сили

Вночі росія запустила 17 «шахедів» по Україні, – Повітряні сили
Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 «шахедів».

Про це повідомляють у Повітряних силах.

У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

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Теги: Росія, Україна, війна
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