Курс валют у Луцьку 3 липня

Курс валют у Луцьку 3 липня
3 липня готівковий курс долара становить 36.70, продають його за 37.24.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 45.75, а продають за – 47.45.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські воїни за добу знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків
Сьогодні, 09:20
Вночі росія запустила 17 «шахедів» по Україні, – Повітряні сили
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 3 липня
Сьогодні, 09:00
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському та інших напрямках фронту станом на 3 липня
Сьогодні, 08:58
«Спочатку не повірила»: випускниця з Волині розповіла, як склала НМТ на 600 балів
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 1 липня Курс валют у Луцьку 1 липня
01 липень, 09:23
Курс валют у Луцьку 29 червня Курс валют у Луцьку 29 червня
29 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку 26 червня Курс валют у Луцьку 26 червня
26 червень, 09:05
Курс валют у Луцьку 23 червня Курс валют у Луцьку 23 червня
23 червень, 09:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські воїни за добу знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків
Сьогодні, 09:20
 0
Вночі росія запустила 17 «шахедів» по Україні, – Повітряні сили
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку 3 липня
Сьогодні, 09:00
 0
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському та інших напрямках фронту станом на 3 липня
Сьогодні, 08:58
 0
«Спочатку не повірила»: випускниця з Волині розповіла, як склала НМТ на 600 балів
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8