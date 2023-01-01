Курс валют у Луцьку 3 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 45.75, а продають за – 47.45.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 липня готівковий курс долара становить 36.70, продають його за 37.24.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 45.75, а продають за – 47.45.Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,20.

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