Курс валют у Луцьку 3 липня
Сьогодні, 09:00
3 липня готівковий курс долара становить 36.70, продають його за 37.24.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 45.75, а продають за – 47.45.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,20.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 45.75, а продають за – 47.45.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,20.
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