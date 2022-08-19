«Спочатку не повірила»: випускниця з Волині розповіла, як склала НМТ на 600 балів
Сьогодні, 08:10
Випускниця Рожищенського ліцею на Волині Катерина Фіщук – одна з трьох волинян, які написали Національний мультипредметний тест без жодної помилки. НМТ дівчина складала з української мови, математики і біології.
Суспільному випускниця розповіла, як готувалася до тестування і куди планує вступати.
Дівчина говорить, щоб досягти високих балів – навчалася щодня: "Було бажання відкласти на завтра, щось не довчити, думала, ай. Це не буде на екзамені. Але все одно вчила. Старалася, не соромилася питати вчителів, якщо щось не знала".
З трьох предметів найшвидше, – каже Катерина, – написала біологію. Найбільше часу витратила на тест з української мови.
"Як тільки натиснула завершити, побачила результат, спочатку не повірила, перевірила напевно п’ять разів, але як зрозуміла, що все правильно, то вийшла, навіть вибігла з аудиторії", – пригадує випускниця.
Тішиться результатами доньки Марія Матвійчук. Каже: з дитинства привчала Катерину до самостійності.
"Я вчила її як вчитися, бо сама працюю вчителем, часу обмаль. Ніхто не вимагав у дитини саме таких результатів. Я пояснювала: чим більше балів ти здобудеш, тоді ти будеш стояти у вищому рейтингу вступників і вступиш туди, куди ти бажаєш", – говорить Марія Матвійчук.
У гарних результатах Катерини у школі ніхто не сумнівався, – каже вчителька математики Людмила Зелінська. Додає: 600 балів дівчина заробила сумлінною працею.
"Я була чомусь настільки в ній впевнена. Я особисто своєї заслуги в досягненнях Каті не бачу. Її навчали математики різні вчителі. Займалися додатково на консультаціях. Вона дуже багато додатково сама працює", – каже вчителька математики.
Як розповіла вчителька біології Марія Демчук, завжди тішила результатами у навчанні: "Я розпочала вчити Катю з 8 класу і я одразу помітила цю дівчинку, вона постійно хотіла додаткові завдання. Це результат не одного року, це результат, починаючи від початкових класів".
Випускниця Катерина Фіщук каже: бачить своє майбутнє в Україні. Виш, де здобуватиме вищу освіту іще не обрала, але навчатися хоче лише в Україні.
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Суспільному випускниця розповіла, як готувалася до тестування і куди планує вступати.
Дівчина говорить, щоб досягти високих балів – навчалася щодня: "Було бажання відкласти на завтра, щось не довчити, думала, ай. Це не буде на екзамені. Але все одно вчила. Старалася, не соромилася питати вчителів, якщо щось не знала".
З трьох предметів найшвидше, – каже Катерина, – написала біологію. Найбільше часу витратила на тест з української мови.
"Як тільки натиснула завершити, побачила результат, спочатку не повірила, перевірила напевно п’ять разів, але як зрозуміла, що все правильно, то вийшла, навіть вибігла з аудиторії", – пригадує випускниця.
Тішиться результатами доньки Марія Матвійчук. Каже: з дитинства привчала Катерину до самостійності.
"Я вчила її як вчитися, бо сама працюю вчителем, часу обмаль. Ніхто не вимагав у дитини саме таких результатів. Я пояснювала: чим більше балів ти здобудеш, тоді ти будеш стояти у вищому рейтингу вступників і вступиш туди, куди ти бажаєш", – говорить Марія Матвійчук.
У гарних результатах Катерини у школі ніхто не сумнівався, – каже вчителька математики Людмила Зелінська. Додає: 600 балів дівчина заробила сумлінною працею.
"Я була чомусь настільки в ній впевнена. Я особисто своєї заслуги в досягненнях Каті не бачу. Її навчали математики різні вчителі. Займалися додатково на консультаціях. Вона дуже багато додатково сама працює", – каже вчителька математики.
Як розповіла вчителька біології Марія Демчук, завжди тішила результатами у навчанні: "Я розпочала вчити Катю з 8 класу і я одразу помітила цю дівчинку, вона постійно хотіла додаткові завдання. Це результат не одного року, це результат, починаючи від початкових класів".
Випускниця Катерина Фіщук каже: бачить своє майбутнє в Україні. Виш, де здобуватиме вищу освіту іще не обрала, але навчатися хоче лише в Україні.
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