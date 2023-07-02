Польща відправляє на кордон з Білоруссю 500 поліцейських





Про це міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський написав в Twitter, повідомляє



"У зв'язку з напруженою обстановкою на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили групою з 500 поліцейських із загонів по боротьбі з заворушеннями і контртероризмом", - написав він.



Керівник МВС зазначив, що поліцейські приєднаються до п'яти тисяч прикордонників і двох тисяч військовослужбовців, які зараз знаходяться на кордоні.



Нагадаємо, що за даними ДПСУ, Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер", обстановка на кордоні зараз лишається контрольованою.



Також віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський повідомив про плани укріплення кордону з Білоруссю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство внутрішніх справ Польщі відправляє на кордон з Білоруссю додатково кілька сотень поліцейських у зв'язку з "напруженою ситуацією", що пов'язана зокрема з передислокацією бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусь.Про це міністр внутрішніх справ Польщінаписав в Twitter, повідомляє LB.ua "У зв'язку з напруженою обстановкою на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили групою з 500 поліцейських із загонів по боротьбі з заворушеннями і контртероризмом", - написав він.Керівник МВС зазначив, що поліцейські приєднаються до п'яти тисяч прикордонників і двох тисяч військовослужбовців, які зараз знаходяться на кордоні.Нагадаємо, що за даними ДПСУ, Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер", обстановка на кордоні зараз лишається контрольованою.Також віцепрем'єр Польщіповідомив про плани укріплення кордону з Білоруссю.

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