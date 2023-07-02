З точки зору оборони «найгарячішим» напрямком є Авдіївській, – Шершень





Про це повідомив у ефірі телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, пише



"Надгарячий напрямок, якщо говорити про оборону, – Авдіївський. Там противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар’їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено", – йдеться у повідомленні.



Шершень додав, що минулої доби у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів. Противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро.



"Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки. Окрім того, тут під час однієї з атак для її підтримки ворог використав літак. Було обстріляно 10 навколишніх населених пунктів", – розповів Шершень.



Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, оборонці за останній час просунулися на флангах Бахмутського напрямку. За добу у районі Бахмуту відбулося 23 бойових зіткнення.



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