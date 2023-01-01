На Київщині виштовхали з кафе дівчину, яка зробила зауваження щодо російських пісень

На Київщині виштовхали з кафе дівчину, яка зробила зауваження щодо російських пісень
У селі Погреби на Київщині відвідувачку виштовхали з кафе за те, що вона зробила зауваження людям, які співали пісню російського співака Григорія Лепса. Поліція склала протокол на заклад.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, пише Громадське.

На відео, яке оприлюднило МВС, видно, що в закладі співають пісню Лепса «Самый лучший день». Коли одна з жінок попросила припинити це, її закликали покинути кафе.

«Жінка просила припинити співати мовою окупанта, та на її прохання любителі "лєпсонутого" відреагували агресивно. Почався конфлікт, який не обійшовся без втручання поліції», — розповіли в МВС.

За фактом порушення правил надання послуг на заклад склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП. Після рішення суду власник кафе має сплатити штраф, кажуть в МВС.

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Теги: Україна, Росія, війна
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