3 липня на Волині: гортаючи календар

3 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження начальник відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Зоя Балюк.

Також день народження 3 липня артиста Волинського обласного академічного театру ляльок, заслуженого артиста України Петра Савоша (на фото).

Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Опанас, Гліб, Ніна, Інна та Римма. Усім бажаємо здоров'я, благополуччя і любові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 2 липня
02 липень, 23:15
Бунт Пригожина показав, що росія не є державою, – Данілов
02 липень, 22:59
Член паралімпійської збірної Білорусі причетний до депортації українських дітей, – Центр спротиву
02 липень, 22:10
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, – Генштаб
02 липень, 21:30
Схожі новини
27 червня на Волині: гортаючи календар 27 червня на Волині: гортаючи календар
27 червень, 00:00
15 червня на Волині: гортаючи календар 15 червня на Волині: гортаючи календар
15 червень, 00:00
3 червня на Волині: гортаючи календар 3 червня на Волині: гортаючи календар
03 червень, 00:00
21 травня на Волині: гортаючи календар 21 травня на Волині: гортаючи календар
21 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 2 липня
02 липень, 23:15
 0
Бунт Пригожина показав, що росія не є державою, – Данілов
02 липень, 22:59
 0
Член паралімпійської збірної Білорусі причетний до депортації українських дітей, – Центр спротиву
02 липень, 22:10
 0
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, – Генштаб
02 липень, 21:30
 0
Медіа
відео
1/8