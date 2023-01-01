Добрі новини від ВолиньPost за 2 липня

Добрі новини від ВолиньPost за 2 липня
Попереду багато складних днів, але ми загартовані. Ми не просто вистояли і втрималися, а продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!

Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 2 липня, нагадаємо вам про таке:

Воїна з Волині нагородили «Золотим хрестом»

Солдат Олександр Пасевич, житель села Любешівська Воля, удостоєний ще однієї високої нагороди.

За добу українські воїни знищили 790 окупантів, 10 танків, 20 ББМ

За 494 дні з початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці знищили вже 229 660 російських окупантів.

Тільки за минулу добу ліквідовано близько 790 солдатів ворожої армії. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали:
особового складу близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4052 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20) од,
артилерійських систем – 4188 (+26) од,
РСЗВ – 637 (+5) од,
засоби ППО ‒ 390 (+1) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),
крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) од,
спеціальна техніка ‒ 583 (+3)

ВНУ і ВІППО купили два автомобілі для військових

Волинський національний університет імені Лесі Українки спільно з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти за сприяння народного депутата Вячеслава Рубльова передадуть для Збройних сил України два позашляховики.

Волинські художники розписують столітню церкву на Тернопільщині. ВІДЕО

У селі Підлісці Кременецького району двоє художників з Волині розписують 110-річну церкву Святого Преображення.

ЗСУ звільнили території під Бахмутом

Українські війська продовжують просування на Бахмутському напрямку.

У монастирі біля Луцька продають лавандові букети

У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі кожен охочий може придбати запашний букет лаванди, з місцевих квітників.

Документалка про сільський театр з Волині змагатиметься за нагороди Одеського кінофестивалю

Документальний фільм «Деміург» Ольги Семак про сільський аматорський театр у селі Лобачівка на Волині увійшов до Національної конкурсної програми 14 Одеського міжнародного кінофестивалю.

В Україні створили мультфільми-антистрес. ВІДЕО

В Україні створили 6 мультфільмів "Шлях супергероя", які покликані допомогти дітям подолати стрес.

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Теги: добрі новини, Волинь, Луцьк, Україна
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