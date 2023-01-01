Добрі новини від ВолиньPost за 2 липня

Попереду багато складних днів, але ми загартовані. Ми не просто вистояли і втрималися, а продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 2 липня, нагадаємо вам про таке:Солдат Олександр Пасевич, житель села Любешівська Воля, удостоєний ще однієї високої нагороди.За 494 дні з початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці знищили вже 229 660 російських окупантів.Тільки за минулу добу ліквідовано близько 790 солдатів ворожої армії. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали:особового складу близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,танків ‒ 4052 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20) од,артилерійських систем – 4188 (+26) од,РСЗВ – 637 (+5) од,засоби ППО ‒ 390 (+1) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 308 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),крилаті ракети ‒ 1261 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) од,спеціальна техніка ‒ 583 (+3)Волинський національний університет імені Лесі Українки спільно з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти за сприяння народного депутата Вячеслава Рубльова передадуть для Збройних сил України два позашляховики.У селі Підлісці Кременецького району двоє художників з Волині розписують 110-річну церкву Святого Преображення.Українські війська продовжують просування на Бахмутському напрямку.У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі кожен охочий може придбати запашний букет лаванди, з місцевих квітників.Документальний фільм «Деміург» Ольги Семак про сільський аматорський театр у селі Лобачівка на Волині увійшов до Національної конкурсної програми 14 Одеського міжнародного кінофестивалю.В Україні створили 6 мультфільмів "Шлях супергероя", які покликані допомогти дітям подолати стрес.