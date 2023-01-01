ЗСУ звільнили території під Бахмутом

ЗСУ звільнили території під Бахмутом
Українські війська продовжують просування на Бахмутському напрямку.

Незбаром будут оприлюднені дані про території, які вдалося звільнити. По це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, - повідомляє Канал24.

"Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити", – заявив він.

Череватий зазначив, що після тривалої оборони міста українцям вдалося перехопити ініціативу на цьому напрямку.

"Якщо 10 місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога. Крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до втрати особового складу, ми просуваємося", – сказав він.

За його даними, минулої доби на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнень. Ліквідувано 116 загарбників, ще 119 поранено. Знищено десятки одиниць техніки ворога.

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Теги: Україна, війна, Бахмут
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