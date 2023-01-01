Волинські художники розписують столітню церкву на Тернопільщині. ВІДЕО





На замовлення священника та за кошти парафіян розмальовують половину храму, бо частина роботи виконана іншими майстрами. Художники розповіли про особливості розпису, співпрацю з священником та роботу над ескізами, - повідомляє



Ярослав Жупанюк – з Луцька, а Сергій Литвин – з Ковеля. Разом працюють понад 20 років.



Художники розповіли, що розмалювали більше десяти храмів на Волині, Закарпатті та Рівненщині.



"Художник виражає своє Я, малює від себе, демонструє свій творчий погляд і своє уявлення на все життя та на предмети. Іконопис відрізняється тим, що відображає слово церкви. Він свого тлумачення не повинен виказувати. Творчість тут присутня, але лише в майстерності, в декорі", – каже Ярослав Жупанюк.



"Завжди ділимо цю роботу на дві частини, тобто він займається суто іконописом, я займаюся орнаменталістикою. Якщо залишається час, скажімо, потрібно доробити ікони, то я стаю і дописую ікони. Правда, не такої складності, не такого масштабу. Якщо залишаються орнаменти, то разом з Ярославом закінчуємо", – розповів Сергій Литвин.



Ярослав розповів про етапи роботи над ескізом: "Були білі стіни. Робиться ескіз фарбами. Потім робиться проєкти кожного орнаменту. Тобто, він в певному масштабі розробляється".



Церква Святого Преображення в селі Підлісці

Храм Святого Преображення ПЦУ. Фото: Суспільне Тернопіль

Художники розмальовують половину храму Святого Преображення, бо частина роботи виконана іншими майстрами. Починають із планування з священником: обговорюють стиль, символіку та колір ікон.



"Почали ми храм розмальовувати недавно. Хотіли повністю оновити наш храм і зробити його в сучасному стилі", – каже отець Юрій Мазорчук.



За словами священника ПЦУ, храм розписують за кошти парафіян.



"Є перша ікона із зображенням народження Господа нашого Ісуса Христа, а з другої сторони – це народження Пресвятої Богородиці та їхнє Різдво. Будуть Скрижалі Завіту, 10 Заповідей Божих, вигнання Адама із Раю. Про порядок розміщення ми консультуємося з нашим майстром. Потрібно, щоб була створена та атмосфера саме у розписі храму. Тому що це споріднено також із молитвою. Адже те, що зображено на цих іконах – це сенс життя та буття церкви, воно проводить людину до спасіння".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Підлісці Кременецького району двоє художників з Волині розписують 110-річну церкву Святого Преображення.На замовлення священника та за кошти парафіян розмальовують половину храму, бо частина роботи виконана іншими майстрами. Художники розповіли про особливості розпису, співпрацю з священником та роботу над ескізами, - повідомляє Суспільне. – з Луцька, а– з Ковеля. Разом працюють понад 20 років.Художники розповіли, що розмалювали більше десяти храмів на Волині, Закарпатті та Рівненщині."Художник виражає своє Я, малює від себе, демонструє свій творчий погляд і своє уявлення на все життя та на предмети. Іконопис відрізняється тим, що відображає слово церкви. Він свого тлумачення не повинен виказувати. Творчість тут присутня, але лише в майстерності, в декорі", – каже Ярослав Жупанюк."Завжди ділимо цю роботу на дві частини, тобто він займається суто іконописом, я займаюся орнаменталістикою. Якщо залишається час, скажімо, потрібно доробити ікони, то я стаю і дописую ікони. Правда, не такої складності, не такого масштабу. Якщо залишаються орнаменти, то разом з Ярославом закінчуємо", – розповів Сергій Литвин.Ярослав розповів про етапи роботи над ескізом: "Були білі стіни. Робиться ескіз фарбами. Потім робиться проєкти кожного орнаменту. Тобто, він в певному масштабі розробляється".Церква Святого Преображення в селі ПідлісціХрам Святого Преображення ПЦУ. Фото: Суспільне ТернопільХудожники розмальовують половину храму Святого Преображення, бо частина роботи виконана іншими майстрами. Починають із планування з священником: обговорюють стиль, символіку та колір ікон."Почали ми храм розмальовувати недавно. Хотіли повністю оновити наш храм і зробити його в сучасному стилі", – каже отець Юрій Мазорчук.За словами священника ПЦУ, храм розписують за кошти парафіян."Є перша ікона із зображенням народження Господа нашого Ісуса Христа, а з другої сторони – це народження Пресвятої Богородиці та їхнє Різдво. Будуть Скрижалі Завіту, 10 Заповідей Божих, вигнання Адама із Раю. Про порядок розміщення ми консультуємося з нашим майстром. Потрібно, щоб була створена та атмосфера саме у розписі храму. Тому що це споріднено також із молитвою. Адже те, що зображено на цих іконах – це сенс життя та буття церкви, воно проводить людину до спасіння".

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