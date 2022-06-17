На скільки в Україні подорожчає пальне: прогнози експерта

На скільки в Україні подорожчає пальне: прогнози експерта
Від 1 липня в Україні повернули 20% ПДВ на всі види пильного. В країні здорожчало пальне.

Утім, за словами експертів, такий перехід буде дуже поступовим. Детальніше про це розповів економіст Олег Пендзин, - повідомляє ТСН.

Він каже, що приблизно до 11 грн може піднятися ціна на літр 95-го бензину.

"Але я думаю, що за рахунок своєї маржі десь 3 грн перекриють торгівельні мережі. Тому я думаю, що максимальна ціна, на яку підніметься літр бензину, буде 6-7 грн", - зазначає експерт.

Він додає, що здорожчання буде поступовим, оскільки у торговельних мережах ще достатньо запасів залишків пального.

"Я думаю, ціна на бензин закріпиться на рівні 53-54 грн за літр... Ми бачимо, що на світовому ринку нафта трошки дешевшає, як наслідок нафтопродукти в закупі можуть трохи подешевшати. Тому цілком можливо, що ціна 50+ грн на літр бензину і буде", - наголошує експерт.

Нагадаємо, від липня 2023 року в Україні повернуть 20% ПДВ на всі види пального. Зараз цей податок становить 7%, тобто додадуть ще 13%.

Експерти прогнозують, що ціна бензину протягом липня зросте на 8-9 грн, дизпального на 5-6 грн, а скрапленого газу - в межах 3 грн.

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Теги: пальне, АЗС, ціни, Україна
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