ВНУ і ВІППО купили два автомобілі для військових
Сьогодні, 11:18
Волинський національний університет імені Лесі Українки спільно з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти за сприяння народного депутата Вячеслава Рубльова передадуть для Збройних сил України два позашляховики.
Про це повідомляють на сайті ВНУ.
Автівки придбали на аукціонах у Великій Британії. В Україні техніку відремонтували та доукомлектували відповідно до потреб військових.
Один із автомобілів уже в суботу вирушив на Бахмутський напрямок, інший через кілька днів також доставлять військовослужбовцям.
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Про це повідомляють на сайті ВНУ.
Автівки придбали на аукціонах у Великій Британії. В Україні техніку відремонтували та доукомлектували відповідно до потреб військових.
Один із автомобілів уже в суботу вирушив на Бахмутський напрямок, інший через кілька днів також доставлять військовослужбовцям.
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