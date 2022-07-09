ВНУ і ВІППО купили два автомобілі для військових





Про це повідомляють на сайті ВНУ.



Автівки придбали на аукціонах у Великій Британії. В Україні техніку відремонтували та доукомлектували відповідно до потреб військових.



Один із автомобілів уже в суботу вирушив на Бахмутський напрямок, інший через кілька днів також доставлять військовослужбовцям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський національний університет імені Лесі Українки спільно з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти за сприяння народного депутата Вячеслава Рубльова передадуть для Збройних сил України два позашляховики.Про це повідомляють на сайті ВНУ.Автівки придбали на аукціонах у Великій Британії. В Україні техніку відремонтували та доукомлектували відповідно до потреб військових.Один із автомобілів уже в суботу вирушив на Бахмутський напрямок, інший через кілька днів також доставлять військовослужбовцям.

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