ВНУ і ВІППО купили два автомобілі для військових

ВНУ і ВІППО купили два автомобілі для військових
Волинський національний університет імені Лесі Українки спільно з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти за сприяння народного депутата Вячеслава Рубльова передадуть для Збройних сил України два позашляховики.

Про це повідомляють на сайті ВНУ.

Автівки придбали на аукціонах у Великій Британії. В Україні техніку відремонтували та доукомлектували відповідно до потреб військових.

Один із автомобілів уже в суботу вирушив на Бахмутський напрямок, інший через кілька днів також доставлять військовослужбовцям.

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Теги: ВНУ, навчання, волонтерство
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