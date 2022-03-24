За добу українські воїни знищили 790 окупантів, 10 танків, 20 ББМ





Тільки за минулу добу ліквідовано близько 790 солдатів ворожої армії. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4052 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20) од,

артилерійських систем – 4188 (+26) од,

РСЗВ – 637 (+5) од,

засоби ППО ‒ 390 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),

крилаті ракети ‒ 1261 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 583 (+3)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 494 дні з початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці знищили вже 229 660 російських окупантів.Тільки за минулу добу ліквідовано близько 790 солдатів ворожої армії. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали:особового складу близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,танків ‒ 4052 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20) од,артилерійських систем – 4188 (+26) од,РСЗВ – 637 (+5) од,засоби ППО ‒ 390 (+1) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 308 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),крилаті ракети ‒ 1261 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) од,спеціальна техніка ‒ 583 (+3)

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