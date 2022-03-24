За добу українські воїни знищили 790 окупантів, 10 танків, 20 ББМ

За добу українські воїни знищили 790 окупантів, 10 танків, 20 ББМ
За 494 дні з початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці знищили вже 229 660 російських окупантів.

Тільки за минулу добу ліквідовано близько 790 солдатів ворожої армії. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали:
особового складу близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4052 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20) од,
артилерійських систем – 4188 (+26) од,
РСЗВ – 637 (+5) од,
засоби ППО ‒ 390 (+1) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),
крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) од,
спеціальна техніка ‒ 583 (+3)

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Теги: війна, втрати, росія, Україна, Повітряні сили України
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