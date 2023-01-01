Ситуація на фронті станом на ранок 2 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Вчора ввечері РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Інформація про наслідки цього теракту наразі оновлюється.Протягом доби 1 липня противник завдав 1х ракетних та 27х авіаційних ударів, близько 80х атак MLRS по позиціях українських військ та різних населених пунктах, - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на сокирах Лимана, Бахмута та Мар'їнки, важкі бої продовжуються. Протягом доби 20 червня було проведено 46х бойових залучень.Волинь та Полісся сокири: без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник продовжує підтримувати військову присутність. Російські сили завдали авіаудару по околицях Ветеринарне (Харківська область). Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів: Карповичі, Кам'янська Слобода (Чернігівська область), Миропілля, Рясне (Сумська область), Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чухунівка, Одрадне, Кам'янка (Харківська область).Куп'янська вісь: ворог завдав авіаударів по околицях Кислівки та Котлярівки (Харківська область). Противник обстріляв з артилерії та мінометів Тополі, Новомлинськ, Фихолівку, Масютівку, Кислівку (Харківська область).Вісь Лимана: противник провів невдалі наступ у напрямку Невського та півдня Діброва (Луганська область). Окупанти завдали авіаудари по околицях Білогорівки (Луганська область), Виимки та Спірне (Донецька область). Понад 10 населених пунктів: Невське, Білогорівка (Луганська область), Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Роздолівка, Берестове (Донецька область).Бахмутська вісь: противник провів невдалі наступ у околицях Богданівки (Донецька область). Окупанти завдали авіаудари поблизу Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка.Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів: Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шулятине, Біла Гора, Диліївка, Південне (Донецька область).Вісь Авдіївки: за підтримки літака противник провів невдалі наступ у околицях Авдіївки (Донецька область). Противник обстріляв з артилерії понад 10х населених пунктів. Окупанти цілили серед інших населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське (Донецька область).Вісь Мар'їнка: українські захисники відбили всі атаки ворога в околицях міста Мар'їнка. Водночас ворог обстріляв з артилерії населені пункти Істр, Йоргіївка, Мар'їнка та Поб'єда (Донецька область).Шахтарське вісь: ворог завдав авіаудару по околицях Макарівки (Донецька область) Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів: Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота-Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне поле, Зелене поле (Донецька область).Запорізька та Херсонська сокири: головні зусилля противник зосереджує на запобіганні наступу українських військ. Окупанти обстріляли з артилерії понад 30 населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я (Запорізька область), Золота-Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка (Херсонська область) та місто Херсон.Впродовж доби 1 липня українські Повітряні сили завдали 10х авіаційних ударів по зосередженням військ противника, 2х авіаційних ударів по зенітно-ракетним системам та 1х по командному посту противника.Українські ракетно-артилерійські війська протягом доби 1 липня уразили 1 командний пункт, 4х зосередження військ противника, озброєння та військової техніки, 1х склад боєприпасів, 27х артилерійських систем на своїх вогневих позиціях, 1х актив протиповітряної оборони, 2х станції.