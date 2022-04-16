Рішення про підвищення тарифів на воду не прийнятні, – Шмигаль

Рішення про підвищення тарифів на воду не прийнятні, – Шмигаль
Уряд не підтримав рішення нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

"Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення", – зазначив Шмигаль.

Крім того, прем’єр-міністр дав доручення міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

"Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду", – додав Шмигаль.

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Теги: вода, тарифи
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