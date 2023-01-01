Воїна з Волині нагородили «Золотим хрестом»
Сьогодні, 06:00
Солдат Олександр Пасевич, житель села Любешівська Воля, удостоєний ще однієї високої нагороди.
Про це пише газета «Нове життя».
Він отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». Відповідний наказ Валерій Залужний №1060 підписав 17 травня 2023 року. Такою новиною з «Новим життям» поділився Владислав Пасевич.
Зауважують, дещо раніше Олександра Пасевича було нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі.
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Про це пише газета «Нове життя».
Він отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». Відповідний наказ Валерій Залужний №1060 підписав 17 травня 2023 року. Такою новиною з «Новим життям» поділився Владислав Пасевич.
Зауважують, дещо раніше Олександра Пасевича було нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі.
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