Воїна з Волині нагородили «Золотим хрестом»

Олександр Пасевич, житель села Любешівська Воля, удостоєний ще однієї високої нагороди.



Про це пише газета



Він отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». Відповідний наказ Валерій Залужний №1060 підписав 17 травня 2023 року. Такою новиною з «Новим життям» поділився Владислав Пасевич.







Зауважують, дещо раніше Олександра Пасевича було нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Солдат, житель села Любешівська Воля, удостоєний ще однієї високої нагороди.Про це пише газета «Нове життя» Він отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». Відповідний наказ№1060 підписав 17 травня 2023 року. Такою новиною з «Новим життям» поділивсяЗауважують, дещо раніше Олександра Пасевича було нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію