У Польщі жінка публічно закликала лінчувати сусідів-українців за жовто-блакитні кульки. ВІДЕО

У Польщі жінка публічно закликала лінчувати сусідів-українців за жовто-блакитні кульки. ВІДЕО
Інцидент з кричущим випадком ненависті за національною ознакою щодо громадян України стався у місті Катовіце.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на Фейсбук-сторінку Центру моніторингу проявів расизму та ксенофобії, жителька міста Катовіце записала і оприлюднила на своїй сторінці на Фейсбук відео, в якому ображала своїх сусідів-українців, а також закликала лінчувати їх.

Причиною агресії польки, яка, до речі, повʼязана з організацією проросійських фашистів "Kamractwo", стало те, що українська сімʼя повісила на дверях своєї квартири дві повітряні кульки - синю і жовту.



На відео полька називала українців "патологією" та подала конкретну адресу проживання українців у Катовіце із закликом "допомогти їй, бо так далі бути не може". Під відео багато поляків підтримали агресорку.

Центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії повідомив поліцію Катовіце про злочин, скоєний жінкою. Тепер чекають на реакцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, ксенофобія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воїна з Волині нагородили «Золотим хрестом»
Сьогодні, 06:00
У Польщі жінка публічно закликала лінчувати сусідів-українців за жовто-блакитні кульки. ВІДЕО
Сьогодні, 04:47
Двічі за годину ловили нетверезим: на Волині мотоцикліста позбавили прав
Сьогодні, 03:13
У Луцьку на Володимирській – ДТП
Сьогодні, 02:02
На Волині 23-річна вкоротила собі віку
Сьогодні, 01:00
Схожі новини
Польща має намір розмістити на своїй території ядерну зброю Польща має намір розмістити на своїй території ядерну зброю
01 липень, 02:50
Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
30 червень, 18:00
Україна і Польща проведуть спільні заходи у річницю Волинської трагедії Україна і Польща проведуть спільні заходи у річницю Волинської трагедії
30 червень, 05:28
Поляк-благодійник опікується евакуйованими дітьми з Волині. ФОТО Поляк-благодійник опікується евакуйованими дітьми з Волині. ФОТО
29 червень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Воїна з Волині нагородили «Золотим хрестом»
Сьогодні, 06:00
 0
У Польщі жінка публічно закликала лінчувати сусідів-українців за жовто-блакитні кульки. ВІДЕО
Сьогодні, 04:47
 0
Двічі за годину ловили нетверезим: на Волині мотоцикліста позбавили прав
Сьогодні, 03:13
 0
У Луцьку на Володимирській – ДТП
Сьогодні, 02:02
 0
На Волині 23-річна вкоротила собі віку
Сьогодні, 01:00
 0
Медіа
відео
1/8