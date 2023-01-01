У Польщі жінка публічно закликала лінчувати сусідів-українців за жовто-блакитні кульки. ВІДЕО





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Причиною агресії польки, яка, до речі, повʼязана з організацією проросійських фашистів "Kamractwo", стало те, що українська сімʼя повісила на дверях своєї квартири дві повітряні кульки - синю і жовту.







На відео полька називала українців "патологією" та подала конкретну адресу проживання українців у Катовіце із закликом "допомогти їй, бо так далі бути не може". Під відео багато поляків підтримали агресорку.



Центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії повідомив поліцію Катовіце про злочин, скоєний жінкою. Тепер чекають на реакцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інцидент з кричущим випадком ненависті за національною ознакою щодо громадян України стався у місті Катовіце.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на Фейсбук-сторінку Центру моніторингу проявів расизму та ксенофобії, жителька міста Катовіце записала і оприлюднила на своїй сторінці на Фейсбук відео, в якому ображала своїх сусідів-українців, а також закликала лінчувати їх.Причиною агресії польки, яка, до речі, повʼязана з організацією проросійських фашистів "Kamractwo", стало те, що українська сімʼя повісила на дверях своєї квартири дві повітряні кульки - синю і жовту.На відео полька називала українців "патологією" та подала конкретну адресу проживання українців у Катовіце із закликом "допомогти їй, бо так далі бути не може". Під відео багато поляків підтримали агресорку.Центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії повідомив поліцію Катовіце про злочин, скоєний жінкою. Тепер чекають на реакцію.

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