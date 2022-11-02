Відійшла у вічність лікарка з Волині
Сьогодні, 07:07
1 липня померла, лікарка-терапевтка амбулаторії ЗПСМ селища Благодатне, Ковальчук Галина Силівна.
Про це з посиланням на Фейсбук-сторінку КНП «Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» пише БУГ.
«Колектив КНП “НЦПМСД” глибоко сумує з приводу цієї неповторний втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: у ДТП на Соборності загинула психологиня з Луцька
Віримо що всемилостивий Господь прийме її світлу та щиро душу в Царство Небесне. Вічна , світла пам’ять наші колезі», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої. Світла пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це з посиланням на Фейсбук-сторінку КНП «Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» пише БУГ.
«Колектив КНП “НЦПМСД” глибоко сумує з приводу цієї неповторний втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: у ДТП на Соборності загинула психологиня з Луцька
Віримо що всемилостивий Господь прийме її світлу та щиро душу в Царство Небесне. Вічна , світла пам’ять наші колезі», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої. Світла пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відійшла у вічність лікарка з Волині
Сьогодні, 07:07
Воїна з Волині нагородили «Золотим хрестом»
Сьогодні, 06:00
У Польщі жінка публічно закликала лінчувати сусідів-українців за жовто-блакитні кульки. ВІДЕО
Сьогодні, 04:47
У Луцьку на Володимирській – ДТП
Сьогодні, 02:02
Медіа