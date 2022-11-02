Відійшла у вічність лікарка з Волині

Відійшла у вічність лікарка з Волині
1 липня померла, лікарка-терапевтка амбулаторії ЗПСМ селища Благодатне, Ковальчук Галина Силівна.

Про це з посиланням на Фейсбук-сторінку КНП «Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» пише БУГ.

«Колектив КНП “НЦПМСД” глибоко сумує з приводу цієї неповторний втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої.

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Віримо що всемилостивий Господь прийме її світлу та щиро душу в Царство Небесне. Вічна , світла пам’ять наші колезі», – йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої. Світла пам’ять!

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Теги: смерть, лікарка, Галина Ковальчук
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