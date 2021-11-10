Двічі за годину ловили нетверезим: на Волині мотоцикліста позбавили прав





Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду, передає



У матеріалах справи йдеться про те, що 16 червня о 17.34 водія мотоцикла «Альфа» Олександра З. зупинили на вулиці Шевченка у стані алкогольного сп’яніння. Менше ніж через годину, о 18.32, чоловіка знову спіймали п’яним за кермом мотоцикла на вулиці Ліквідаторів ЧАЕС.



В обох випадках волинянин відмовився проходити освідування на місці зупинки та в медичному закладі. Під час розгляду справи він не заперечував своєї вини.



Суд визнав Олександра З. винним у правопорушенні, передбаченому частиною 130 КУпАП. Та оштрафував його на 17 тисяч гривень і на рік позбавив водійського посвідчення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рік без водійського посвідчення та 17 тисяч гривень штрафу – таке покарання отримав мотоцикліст, якого двічі протягом години ловили п’яним у селищі Заболоття Ковельського району.Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду, передає ІА Волинські новини. У матеріалах справи йдеться про те, що 16 червня о 17.34 водія мотоцикла «Альфа»зупинили на вулиці Шевченка у стані алкогольного сп’яніння. Менше ніж через годину, о 18.32, чоловіка знову спіймали п’яним за кермом мотоцикла на вулиці Ліквідаторів ЧАЕС.В обох випадках волинянин відмовився проходити освідування на місці зупинки та в медичному закладі. Під час розгляду справи він не заперечував своєї вини.Суд визнав Олександра З. винним у правопорушенні, передбаченому частиною 130 КУпАП. Та оштрафував його на 17 тисяч гривень і на рік позбавив водійського посвідчення.

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