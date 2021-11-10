Двічі за годину ловили нетверезим: на Волині мотоцикліста позбавили прав

Двічі за годину ловили нетверезим: на Волині мотоцикліста позбавили прав
Рік без водійського посвідчення та 17 тисяч гривень штрафу – таке покарання отримав мотоцикліст, якого двічі протягом години ловили п’яним у селищі Заболоття Ковельського району.

Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду, передає ІА Волинські новини.

У матеріалах справи йдеться про те, що 16 червня о 17.34 водія мотоцикла «Альфа» Олександра З. зупинили на вулиці Шевченка у стані алкогольного сп’яніння. Менше ніж через годину, о 18.32, чоловіка знову спіймали п’яним за кермом мотоцикла на вулиці Ліквідаторів ЧАЕС.

В обох випадках волинянин відмовився проходити освідування на місці зупинки та в медичному закладі. Під час розгляду справи він не заперечував своєї вини.

Суд визнав Олександра З. винним у правопорушенні, передбаченому частиною 130 КУпАП. Та оштрафував його на 17 тисяч гривень і на рік позбавив водійського посвідчення.

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Теги: мотицикліст, п‘яний
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