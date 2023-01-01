У Луцьку на Володимирській – ДТП
Сьогодні, 02:02
Мікроавтобус та легкова автівка зіткнулись на дорозі біля магазину «АТБ» на вулиці Володимирській.
Про це повідомляє Район.Луцьк.
Аварія сталась вранці 1 липня.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляє Район.Луцьк.
Аварія сталась вранці 1 липня.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція.
Деталі – згодом.
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