У Луцьку на Володимирській – ДТП





Про це повідомляє



Аварія сталась вранці 1 липня.



На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мікроавтобус та легкова автівка зіткнулись на дорозі біля магазину «АТБ» на вулиці Володимирській.Про це повідомляє Район.Луцьк Аварія сталась вранці 1 липня.На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція.Деталі – згодом.

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