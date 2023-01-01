У Луцьку на Володимирській – ДТП

У Луцьку на Володимирській – ДТП
Мікроавтобус та легкова автівка зіткнулись на дорозі біля магазину «АТБ» на вулиці Володимирській.

Про це повідомляє Район.Луцьк.

Аварія сталась вранці 1 липня.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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