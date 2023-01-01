2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
2 липня день народження відзначає головний редактор Інформаційного агентства Волинські Новини Іван Савич (на фото) та журналістка Мар'яна Шевчук.
Крім того, особисте свято сьогодні у луцького фотографа Антона Аношина.
Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.
Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.
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Крім того, особисте свято сьогодні у луцького фотографа Антона Аношина.
Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.
Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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