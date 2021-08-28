На Волині 23-річна вкоротила собі віку

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30 червня неподалік польової дороги, що веде до села Верхнів Поромівської громади з Нововолинська, виявили тіло дівчини, яка вчинила самогубство шляхом повішання.
Як стало відомо БУГу з власних джерел, покійній було 23 роки, мешканка міста Нововолинськ.
Поліція повідомила, що тіло направлено в судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 115 ч. 1 КК України (самогубство).
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Луцьку дівчина впала з даху багатоповерхівки.
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Як стало відомо БУГу з власних джерел, покійній було 23 роки, мешканка міста Нововолинськ.
Поліція повідомила, що тіло направлено в судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 115 ч. 1 КК України (самогубство).
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Луцьку дівчина впала з даху багатоповерхівки.
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