На Волині 23-річна вкоротила собі віку

На Волині 23-річна вкоротила собі віку
30 червня неподалік польової дороги, що веде до села Верхнів Поромівської громади з Нововолинська, виявили тіло дівчини, яка вчинила самогубство шляхом повішання.

Як стало відомо БУГу з власних джерел, покійній було 23 роки, мешканка міста Нововолинськ.

Поліція повідомила, що тіло направлено в судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 115 ч. 1 КК України (самогубство).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Луцьку дівчина впала з даху багатоповерхівки.

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Теги: самогубство, Нововолинськ
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