Добрі новини від ВолиньPost за 1 липня
01 липень, 23:17
Російські окупанти продовжують забирати життя синів і дочок України не лише на фронті. Через ганебні обстріли рашистів гине український цвіт. Але нас не зламати!
Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Сьогодні, 1 липня, ми писали про таке:
ЗСУ за добу знищили ще понад 500 окупантів та 26 БПЛА
Українські захисники за минулу добу знищили 530 російських військових та 26 БПЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 228870 (+530) осіб,
танків ‒ 4042 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,
артилерійських систем – 4162 (+35) од,
РСЗВ – 632 (+2) од,
засобів ППО ‒ 389 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),
крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 580 (+11).
Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського
Вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відвідали у Рожищенськiй багатопрофiльнiй лiкарнi пораненого військовослужбовця Лозинського Олександра Сергійовича та вiд iменi президента України за особисту мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання бойових завдань вручили державну нагороду - медаль «За військову службу Україні».
Втрати «вагнерівців» на сході України – близько 100 тисяч убитими і пораненими, – Зеленський
"Тільки на сході України наші війська знищили 21 тисячу (російських найманців - ред.) і 80 тисяч їх було поранено. Тобто, близько 100 тисяч "вагнерівців" наші війська на Сході вбили або поранили. Це були колосальні втрати для "вагнерівців"... Тому коли хтось говорить "Бахмут"... Зараз всі бачать: ми знищили реальний кулак "вагнерівців" на сході України", - сказав президент України Володимир Зеленський.
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Сьогодні, 1 липня, ми писали про таке:
ЗСУ за добу знищили ще понад 500 окупантів та 26 БПЛА
Українські захисники за минулу добу знищили 530 російських військових та 26 БПЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 228870 (+530) осіб,
танків ‒ 4042 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,
артилерійських систем – 4162 (+35) од,
РСЗВ – 632 (+2) од,
засобів ППО ‒ 389 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),
крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 580 (+11).
Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського
Вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відвідали у Рожищенськiй багатопрофiльнiй лiкарнi пораненого військовослужбовця Лозинського Олександра Сергійовича та вiд iменi президента України за особисту мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання бойових завдань вручили державну нагороду - медаль «За військову службу Україні».
Втрати «вагнерівців» на сході України – близько 100 тисяч убитими і пораненими, – Зеленський
"Тільки на сході України наші війська знищили 21 тисячу (російських найманців - ред.) і 80 тисяч їх було поранено. Тобто, близько 100 тисяч "вагнерівців" наші війська на Сході вбили або поранили. Це були колосальні втрати для "вагнерівців"... Тому коли хтось говорить "Бахмут"... Зараз всі бачать: ми знищили реальний кулак "вагнерівців" на сході України", - сказав президент України Володимир Зеленський.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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