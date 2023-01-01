Добрі новини від ВолиньPost за 1 липня

Російські окупанти продовжують забирати життя синів і дочок України не лише на фронті. Через ганебні обстріли рашистів гине український цвіт. Але нас не зламати!Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про якітрадиційно нагадує у своїй постійній рубриці.Сьогодні, 1 липня, ми писали про таке:Українські захисники за минулу добу знищили 530 російських військових та 26 БПЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 228870 (+530) осіб,танків ‒ 4042 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,артилерійських систем – 4162 (+35) од,РСЗВ – 632 (+2) од,засобів ППО ‒ 389 (+0) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 308 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),крилатих ракет ‒ 1261 (+0),кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,спеціальної техніки ‒ 580 (+11).Вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відвідали у Рожищенськiй багатопрофiльнiй лiкарнi пораненого військовослужбовця Лозинськогота вiд iменi президента України за особисту мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання бойових завдань вручили державну нагороду - медаль «За військову службу Україні»."Тільки на сході України наші війська знищили 21 тисячу (російських найманців - ред.) і 80 тисяч їх було поранено. Тобто, близько 100 тисяч "вагнерівців" наші війська на Сході вбили або поранили. Це були колосальні втрати для "вагнерівців"... Тому коли хтось говорить "Бахмут"... Зараз всі бачать: ми знищили реальний кулак "вагнерівців" на сході України", - сказав президент України