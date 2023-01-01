Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського

Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського
Військовий з Волині Олександр Лозинський, який зараз перебуває на лікуванні, отримав медаль «За військову службу Україні» від президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили у Другому відділі Луцького РТЦК та СП.

Вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відвідали у Рожищенськiй багатопрофiльнiй лiкарнi пораненого військовослужбовця Лозинського Олександра Сергійовича та вiд iменi президента України за особисту мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання бойових завдань вручили державну нагороду - медаль «За військову службу Україні».
Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського

Командир подякував захиснику України за героїчну службу, стiйкiсть та захист країни від загарбників.

"Також висловлюємо подяку усiм медичним працівникам усiх рiвнiв за їхню плiдну працю та кожне врятоване життя наших воїнів", - наголосили військові.
Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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