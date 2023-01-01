На війні загинув ще один Герой з Волині Володимир Сидляр

Володимир Сидляр.



Про це



"Сидляр Володимир Іванович з с. Пальче, 1980 року народження, загинув 28 червня. Чин похорону відбудеться завтра, 2 липня. О 10:00 годині тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує до батьківської хати у селі Пальче, вулиця Мирна 22. Відспівають захисника у Свято-Покровській церкві села Пальче. Поховають Героя на місцевому кладовищі. Маємо гідно вшанувати захисника та провести його в останню путь. Орієнтовно з 11:00 зустрічаємо траурний кортеж на повороті з траси на Пальче". - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинув військовий з ВолиніПро це повідомили у Підгайцівській громаді."Сидляр Володимир Іванович з с. Пальче, 1980 року народження, загинув 28 червня. Чин похорону відбудеться завтра, 2 липня. О 10:00 годині тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує до батьківської хати у селі Пальче, вулиця Мирна 22. Відспівають захисника у Свято-Покровській церкві села Пальче. Поховають Героя на місцевому кладовищі. Маємо гідно вшанувати захисника та провести його в останню путь. Орієнтовно з 11:00 зустрічаємо траурний кортеж на повороті з траси на Пальче". - йдеться в повідомленні.

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