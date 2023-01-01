Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва

Володимир Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва.



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Відповідні розпорядження були опубліковані у п'ятницю, 30 червня. Зеленський звільнив відразу чотирьох глав районів Києва:



Сергія Коваленка звільнили з посади глави Подільської районної адміністрації;



Павла Бабія - з посади глави Дніпровської районної адміністрації;



Сергія Павловського - з посади глави Святошинської районної адміністрації;



Дмитра Ратнікова - з посади глави Деснянської районної адміністрації.



Також президент провів чистки голів адміністрацій у декількох областях, зокрема:



Тетяну Сизон звільнили з почад голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;



Олександра Хомича - з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;



Людмилу Мерзолюк - з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.



Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.



Нагадаємо, на початку червня у Деснянському районі столиці загинуло троє людей. Вони намагалися потрапити в укриття під час ракетного удару рф, проте сховище виявилося закритим.



Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина бомбосховищ у столиці виявилася непридатною.



Президент Володимир Зеленський після перевірки укриттів в Україні анонсував кадрові рішення, а в уряді заявили, що їх вже готують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизвільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.Відповідні розпорядження були опубліковані у п'ятницю, 30 червня. Зеленський звільнив відразу чотирьох глав районів Києва:звільнили з посади глави Подільської районної адміністрації;- з посади глави Дніпровської районної адміністрації;- з посади глави Святошинської районної адміністрації;- з посади глави Деснянської районної адміністрації.Також президент провів чистки голів адміністрацій у декількох областях, зокрема:звільнили з почад голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;- з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;- з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.Крім того, президент призначивголовою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.Нагадаємо, на початку червня у Деснянському районі столиці загинуло троє людей. Вони намагалися потрапити в укриття під час ракетного удару рф, проте сховище виявилося закритим.Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина бомбосховищ у столиці виявилася непридатною.Президент Володимир Зеленський після перевірки укриттів в Україні анонсував кадрові рішення, а в уряді заявили, що їх вже готують.

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