Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва
Сьогодні, 15:17
Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Відповідні розпорядження були опубліковані у п'ятницю, 30 червня. Зеленський звільнив відразу чотирьох глав районів Києва:
Сергія Коваленка звільнили з посади глави Подільської районної адміністрації;
Павла Бабія - з посади глави Дніпровської районної адміністрації;
Сергія Павловського - з посади глави Святошинської районної адміністрації;
Дмитра Ратнікова - з посади глави Деснянської районної адміністрації.
Також президент провів чистки голів адміністрацій у декількох областях, зокрема:
Тетяну Сизон звільнили з почад голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
Олександра Хомича - з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
Людмилу Мерзолюк - з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.
Нагадаємо, на початку червня у Деснянському районі столиці загинуло троє людей. Вони намагалися потрапити в укриття під час ракетного удару рф, проте сховище виявилося закритим.
Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина бомбосховищ у столиці виявилася непридатною.
Президент Володимир Зеленський після перевірки укриттів в Україні анонсував кадрові рішення, а в уряді заявили, що їх вже готують.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Відповідні розпорядження були опубліковані у п'ятницю, 30 червня. Зеленський звільнив відразу чотирьох глав районів Києва:
Сергія Коваленка звільнили з посади глави Подільської районної адміністрації;
Павла Бабія - з посади глави Дніпровської районної адміністрації;
Сергія Павловського - з посади глави Святошинської районної адміністрації;
Дмитра Ратнікова - з посади глави Деснянської районної адміністрації.
Також президент провів чистки голів адміністрацій у декількох областях, зокрема:
Тетяну Сизон звільнили з почад голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
Олександра Хомича - з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
Людмилу Мерзолюк - з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.
Нагадаємо, на початку червня у Деснянському районі столиці загинуло троє людей. Вони намагалися потрапити в укриття під час ракетного удару рф, проте сховище виявилося закритим.
Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина бомбосховищ у столиці виявилася непридатною.
Президент Володимир Зеленський після перевірки укриттів в Україні анонсував кадрові рішення, а в уряді заявили, що їх вже готують.
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