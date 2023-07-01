Ворог накопичує ракети для більш підступних ударів, – Ігнат

Ворог накопичує ракети для більш підступних ударів, – Ігнат
Ракетні удари по Україні дещо зменшились, що може свідчити про те, що росія заощаджує ресурси для нового удару.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише LB.ua.

«Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ. Серйозний удар стався у них на внутрішньополітичній арені, тому вони, можливо, оговтуються. Зараз на карті повітряні тривоги - це пов’язано з тактичною авіацією, багато літаків атакують Україну. Це вони роблять щодня», - зауважив речник.

Він підкреслив, що в останні місяці російські окупанти щодня застосовують керовані авіабомби.

Нагадаємо, що 29 червня керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що є ознаки ймовірної підготовки Росії до ракетних ударів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ворог накопичує ракети для більш підступних ударів, – Ігнат
Сьогодні, 14:00
На війні загинув ще один Герой з Волині Володимир Сидляр
Сьогодні, 13:28
Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського
Сьогодні, 13:05
На Волині у водосховищі втопився 27-річний чоловік
Сьогодні, 12:18
Білорусь може розмістити до 8 тисяч «вагнерівців», Сили оборони реагують відповідно, – ДПСУ
Сьогодні, 11:27
Схожі новини
На війні загинув ще один Герой з Волині Володимир Сидляр На війні загинув ще один Герой з Волині Володимир Сидляр
Сьогодні, 13:28
Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського
Сьогодні, 13:05
Білорусь може розмістити до 8 тисяч «вагнерівців», Сили оборони реагують відповідно, – ДПСУ Білорусь може розмістити до 8 тисяч «вагнерівців», Сили оборони реагують відповідно, – ДПСУ
Сьогодні, 11:27
Сьогодні у Ковелі прощатимуться з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком Сьогодні у Ковелі прощатимуться з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком
Сьогодні, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ворог накопичує ракети для більш підступних ударів, – Ігнат
Сьогодні, 14:00
 0
На війні загинув ще один Герой з Волині Володимир Сидляр
Сьогодні, 13:28
 0
Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині у водосховищі втопився 27-річний чоловік
Сьогодні, 12:18
 0
Білорусь може розмістити до 8 тисяч «вагнерівців», Сили оборони реагують відповідно, – ДПСУ
Сьогодні, 11:27
 0
Медіа
відео
1/8