Наразі на півночі безпосередніх загроз з боку Росії та Білорусі немає, – Наєв
Сьогодні, 16:37
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що наразі безпосередньої загрози з боку Білорусі та Росії немає, однак, у разі зростання рівня загроз передбачено нарощування сил.
Як передає Укрінформ, про повідомляє Командування Об'єднаних Сил ЗС України.
"Саме на даний час у смузі відповідальності Північного угрупування військ безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі та Росії немає. Однак, у разі зростання рівня загроз передбачено нарощування сил та засобів, а також інші практичні заходи щодо підвищення оборонних спроможностей угруповання", - зазначив Наєв.
За його словами, розвідка не припиняє свою роботу зі здобуття інформації. Крім того, ЗСУ щодня перебувають на постійному робочому контакті з іноземними партнерами щодо обміну інформацією.
"Ми свідомі тієї інформації, якою володіємо, але час не витрачаємо. Це означає, що всі без виключення військовослужбовці у Північній операційній зоні професійно виконують покладені на них завдання", - наголосив Наєв.
Своєю чергою командування поступово збільшує оборонні спроможності та займається заходами підвищення навченості особового складу.
"Особовий склад злагоджений, а командири знають, як правильно керувати підлеглими і як діяти у разі необхідного посилення", - підкреслив Наєв.
Нагадаємо, що 30 червня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті та загроз з боку Білорусі.
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Як передає Укрінформ, про повідомляє Командування Об'єднаних Сил ЗС України.
"Саме на даний час у смузі відповідальності Північного угрупування військ безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі та Росії немає. Однак, у разі зростання рівня загроз передбачено нарощування сил та засобів, а також інші практичні заходи щодо підвищення оборонних спроможностей угруповання", - зазначив Наєв.
За його словами, розвідка не припиняє свою роботу зі здобуття інформації. Крім того, ЗСУ щодня перебувають на постійному робочому контакті з іноземними партнерами щодо обміну інформацією.
"Ми свідомі тієї інформації, якою володіємо, але час не витрачаємо. Це означає, що всі без виключення військовослужбовці у Північній операційній зоні професійно виконують покладені на них завдання", - наголосив Наєв.
Своєю чергою командування поступово збільшує оборонні спроможності та займається заходами підвищення навченості особового складу.
"Особовий склад злагоджений, а командири знають, як правильно керувати підлеглими і як діяти у разі необхідного посилення", - підкреслив Наєв.
Нагадаємо, що 30 червня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті та загроз з боку Білорусі.
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