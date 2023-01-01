Втрати «вагнерівців» на сході України – близько 100 тисяч убитими і пораненими, – Зеленський





Про це сказав у інтерв’ю іспанським журналістам президент Володимир Зеленський, передає кореспондент



"Тільки на сході України наші війська знищили 21 тисячу (російських найманців - ред.) і 80 тисяч їх було поранено. Тобто, близько 100 тисяч "вагнерівців" наші війська на Сході вбили або поранили. Це були колосальні втрати для "вагнерівців"... Тому коли хтось говорить "Бахмут"... Зараз всі бачать: ми знищили реальний кулак "вагнерівців" на сході України", - сказав Зеленський.



Він наголосив, що йдеться про найбільш умотивований склад російської армії, про тих, хто хоче вижити.



За словами президента, цю інформацію також слід розглядати у контексті українського контрнаступу.



"Вбити таку потужну силу і таку кількість найманців на сході - це також контрнаступ. Це серйозний плацдарм для того, щоб потім наші війська могли рухатися вперед. ... Коли хтось каже: українські війська почали 1-го, 4-го, 10-го числа - ми почали раніше, ми багато чого робили", - зазначив Зеленський.



Водночас він підкреслив, що так звана потужність угруповання "Вагнер", вояки якого на сході України не повертались до своїх після невдалих атак, пояснюється тим, що, здавшись в полон Україні, вони мали шанси вижити.



"Вони йшли першим угрупованням вперед і знали, що вони не можуть зупинитися. Ми бачили це явище, розвідка показувала відео з дронів. Навіть коли вони йшли в лінію вперед і ми їх атакували, більшість з них гинула. Ті хто залишався, не повертали назад. Вони продовжували йти вперед. Чому? Тому що якщо вони йшли вперед, до нас, вони знали, що можуть потрапити у полон, вони можуть бути пораненими. Але якщо вони залишаться в полоні, то у них є шанс вижити. Шансів повернутися назад, не виконавши завдання, яке їм ставили, таких шансів у них немає. При поверненні назад, до своїх сил, військові "вагнерівців" вбивали. Тому і говорили, що вони дуже потужні. Це такий живий паркан, всі інші мобілізовані сили Росії немотивовані, вони слабкіші. А цим немає чого втрачати", - сказав Зеленський.



Як зауважив президент, ЧВК "Вагнер" вербувало багатьох своїх бійців у колоніях, і у більшості з них не було вибору.



"Вони не могли відмовитися, коли їх забирали з тюрем. І все це маячня, коли хтось говорить , що у них був якийсь вибір. У них не було вибору і потім, і на полі бою", - наголосив Зеленський.



За його словами, ЧВК "Вагнер" складається з двох напрямків - професійні військові і мобілізовані, яких використовувалися як гарматне м'ясо.



Як повідомлялося, Міністерство оборони США має інформацію про те, що частина найманців російської ПВК «Вагнер» і далі перебуває на окупованій росією території України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України на Сході знищили 21 тисячу найманців ПВК "Вагнер", ще 80 тисяч "вагнерівців" були поранені.Про це сказав у інтерв’ю іспанським журналістам президент, передає кореспондент Укрінформу "Тільки на сході України наші війська знищили 21 тисячу (російських найманців - ред.) і 80 тисяч їх було поранено. Тобто, близько 100 тисяч "вагнерівців" наші війська на Сході вбили або поранили. Це були колосальні втрати для "вагнерівців"... Тому коли хтось говорить "Бахмут"... Зараз всі бачать: ми знищили реальний кулак "вагнерівців" на сході України", - сказав Зеленський.Він наголосив, що йдеться про найбільш умотивований склад російської армії, про тих, хто хоче вижити.За словами президента, цю інформацію також слід розглядати у контексті українського контрнаступу."Вбити таку потужну силу і таку кількість найманців на сході - це також контрнаступ. Це серйозний плацдарм для того, щоб потім наші війська могли рухатися вперед. ... Коли хтось каже: українські війська почали 1-го, 4-го, 10-го числа - ми почали раніше, ми багато чого робили", - зазначив Зеленський.Водночас він підкреслив, що так звана потужність угруповання "Вагнер", вояки якого на сході України не повертались до своїх після невдалих атак, пояснюється тим, що, здавшись в полон Україні, вони мали шанси вижити."Вони йшли першим угрупованням вперед і знали, що вони не можуть зупинитися. Ми бачили це явище, розвідка показувала відео з дронів. Навіть коли вони йшли в лінію вперед і ми їх атакували, більшість з них гинула. Ті хто залишався, не повертали назад. Вони продовжували йти вперед. Чому? Тому що якщо вони йшли вперед, до нас, вони знали, що можуть потрапити у полон, вони можуть бути пораненими. Але якщо вони залишаться в полоні, то у них є шанс вижити. Шансів повернутися назад, не виконавши завдання, яке їм ставили, таких шансів у них немає. При поверненні назад, до своїх сил, військові "вагнерівців" вбивали. Тому і говорили, що вони дуже потужні. Це такий живий паркан, всі інші мобілізовані сили Росії немотивовані, вони слабкіші. А цим немає чого втрачати", - сказав Зеленський.Як зауважив президент, ЧВК "Вагнер" вербувало багатьох своїх бійців у колоніях, і у більшості з них не було вибору."Вони не могли відмовитися, коли їх забирали з тюрем. І все це маячня, коли хтось говорить , що у них був якийсь вибір. У них не було вибору і потім, і на полі бою", - наголосив Зеленський.За його словами, ЧВК "Вагнер" складається з двох напрямків - професійні військові і мобілізовані, яких використовувалися як гарматне м'ясо.Як повідомлялося, Міністерство оборони США має інформацію про те, що частина найманців російської ПВК «Вагнер» і далі перебуває на окупованій росією території України.

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