Водіям в Україні дозволили обирати номерні знаки при реєстрації авто

Водіям в Україні дозволили обирати номерні знаки при реєстрації авто
При державній реєстрації авто за бажанням особи надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрової комбінації) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб’єктів господарювання.

Відповідне рішення прийнято Кабінетом міністрів, пише УНІАН.

Зазначається, що ухвалена постанова спрямована на приведення актів уряду у відповідність зі змінами до закону "Про дорожній рух" та впровадженням пов’язаних із цими змінами нових послуг.

Документом також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн/доба).

"Окрім того, встановлюється вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу (у розмірі 300 грн, окрім платних номерних знаків). Реалізація акту забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов’язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів", - поінформували в МВС.

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Теги: Україна, водії, номерні знаки
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