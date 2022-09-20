Водіям в Україні дозволили обирати номерні знаки при реєстрації авто





Відповідне рішення прийнято Кабінетом міністрів, пише



Зазначається, що ухвалена постанова спрямована на приведення актів уряду у відповідність зі змінами до закону "Про дорожній рух" та впровадженням пов’язаних із цими змінами нових послуг.



Документом також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн/доба).



"Окрім того, встановлюється вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу (у розмірі 300 грн, окрім платних номерних знаків). Реалізація акту забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов’язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів", - поінформували в МВС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! При державній реєстрації авто за бажанням особи надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрової комбінації) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб’єктів господарювання.Відповідне рішення прийнято Кабінетом міністрів, пише УНІАН Зазначається, що ухвалена постанова спрямована на приведення актів уряду у відповідність зі змінами до закону "Про дорожній рух" та впровадженням пов’язаних із цими змінами нових послуг.Документом також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн/доба)."Окрім того, встановлюється вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу (у розмірі 300 грн, окрім платних номерних знаків). Реалізація акту забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов’язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів", - поінформували в МВС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію