У школах на окупованій Луганщині готуватимуть медсестер для армії





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У новому навчальному році у школах так званої «ЛНР» замість дисципліни щодо безпеки життя до програми включать предмет «Защита родины». За словами начальника ОВА Артема Лисогора, у Міносвіти РФ формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає підготовку санітарних інструкторок.



«Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань», – зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У школах на тимчасово захопленій території Луганської області російські загарбники готуватимуть з дівчат медичних сестер.Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.У новому навчальному році у школах так званої «ЛНР» замість дисципліни щодо безпеки життя до програми включать предмет «Защита родины». За словами начальника ОВА Артема Лисогора, у Міносвіти РФ формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає підготовку санітарних інструкторок.«Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань», – зазначив він.

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