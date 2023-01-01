У школах на окупованій Луганщині готуватимуть медсестер для армії
Сьогодні, 19:12
У школах на тимчасово захопленій території Луганської області російські загарбники готуватимуть з дівчат медичних сестер.
Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.
У новому навчальному році у школах так званої «ЛНР» замість дисципліни щодо безпеки життя до програми включать предмет «Защита родины». За словами начальника ОВА Артема Лисогора, у Міносвіти РФ формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає підготовку санітарних інструкторок.
«Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань», – зазначив він.
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Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.
У новому навчальному році у школах так званої «ЛНР» замість дисципліни щодо безпеки життя до програми включать предмет «Защита родины». За словами начальника ОВА Артема Лисогора, у Міносвіти РФ формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає підготовку санітарних інструкторок.
«Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань», – зазначив він.
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