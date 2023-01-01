Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 липня
У неділю, 2 липня, на Волині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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