Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 липня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 2 липня, на Волині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
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