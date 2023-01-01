Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 липня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 2 липня, на Волині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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