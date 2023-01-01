Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Івана Полуфакіна

Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Івана Полуфакіна
Від рук російських окупантів загинув військовий Іван Полуфакін.

Загиблий проживав у селищі Ратне, повідомляє видання Район.Ратне.

Молодий 26-річний сержант був командиром бойової машини та штурмового відділення. Він загинув 27 червня внаслідок обстрілу противником позиції.

Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Івана Полуфакіна


Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам‘ять, честь і шана!

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Теги: Іван Полуфакін, смерть
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