Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Івана Полуфакіна
Сьогодні, 21:10
Від рук російських окупантів загинув військовий Іван Полуфакін.
Загиблий проживав у селищі Ратне, повідомляє видання Район.Ратне.
Молодий 26-річний сержант був командиром бойової машини та штурмового відділення. Він загинув 27 червня внаслідок обстрілу противником позиції.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам‘ять, честь і шана!
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Загиблий проживав у селищі Ратне, повідомляє видання Район.Ратне.
Молодий 26-річний сержант був командиром бойової машини та штурмового відділення. Він загинув 27 червня внаслідок обстрілу противником позиції.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам‘ять, честь і шана!
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