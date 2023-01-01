Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Івана Полуфакіна

Іван Полуфакін.



Загиблий проживав у селищі Ратне, повідомляє видання



Молодий 26-річний сержант був командиром бойової машини та штурмового відділення. Він загинув 27 червня внаслідок обстрілу противником позиції.







Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам‘ять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від рук російських окупантів загинув військовийЗагиблий проживав у селищі Ратне, повідомляє видання Район.Ратне Молодий 26-річний сержант був командиром бойової машини та штурмового відділення. Він загинув 27 червня внаслідок обстрілу противником позиції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію