На Волині у водосховищі втопився 27-річний чоловік

30 червня на Ковельщині трапився випадок загибелі людини на воді.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Обідньої пори на водосховищі в с. Мощена Ковельського району під час купання людина зникла під водою, це помітили люди на березі.О 15:52 товариші загиблого підняли тіло потопельника з дна водосховища.Загиблий 1996 року народження, причину трагедії встановлюють правоохоронці.Пожежно-рятувальні підрозділи області не залучалися."Цей випадок повинен застерегти громадян - необхідно суворо дотримуватись правил безпеки на воді. Купайтесь у визначених для цього місцях, але не запливайте за буйки, не заходьте у воду в нетверезому стані, не пірнайте у незнайомих місцях, не полишайте дітей без нагляду біля водойм", - наголошують рятувальники.