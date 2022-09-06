На Волині у водосховищі втопився 27-річний чоловік

На Волині у водосховищі втопився 27-річний чоловік
30 червня на Ковельщині трапився випадок загибелі людини на воді.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Обідньої пори на водосховищі в с. Мощена Ковельського району під час купання людина зникла під водою, це помітили люди на березі.
О 15:52 товариші загиблого підняли тіло потопельника з дна водосховища.

Загиблий 1996 року народження, причину трагедії встановлюють правоохоронці.

Пожежно-рятувальні підрозділи області не залучалися.

"Цей випадок повинен застерегти громадян - необхідно суворо дотримуватись правил безпеки на воді. Купайтесь у визначених для цього місцях, але не запливайте за буйки, не заходьте у воду в нетверезому стані, не пірнайте у незнайомих місцях, не полишайте дітей без нагляду біля водойм", - наголошують рятувальники.

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Теги: Волинь. Ковель, потопельник
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