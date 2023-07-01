Білорусь може розмістити до 8 тисяч «вагнерівців», Сили оборони реагують відповідно, – ДПСУ
Сьогодні, 11:27
Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер", Сили оборони свідомі додаткової потенційної загрози та перебувають у постійній бойовій готовності.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".
Як пояснює Демченко, обстановка на кордоні наразі залишається повністю контрольованою. На цей момент на території Білорусі наступальних угруповань росії не спостерігається. Водночас країна-терорист рф продовжує використовувати РБ, як базу для підготовки своїх підрозділів та польотів військової авіації.
Таким чином, зважаючи на нові можливі ризики, що пов’язані з готовністю Лукашенка розмістити в себе найманців із приватних військових кампаній, Україна зміцнює свою оборону на цьому напрямку, зазначає речник ДПСУ.
Розвиток ситуації в Білорусі перебуває на постійному контролі і постійно відслідковується, додає Демченко.
За його словами, наявна інформація, в тому числі й з відкритих джерел, свідчить про проведення робіт з облаштування місць для подальшого розміщення російських найманців із ПВК. А зважаючи на підтримку, яку Росії надає Білорусь, кількість найманців, що їх захоче прийняти Лукашенко може бути досить значною. Мова може йти про 8 тисяч осіб, каже офіцер.
До прикладу, за даними ДПСУ, кількість російських військових із підрозділів регулярної армії що знаходяться в Білорусі на сьогодні становить близько 2 тисяч.
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Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".
Як пояснює Демченко, обстановка на кордоні наразі залишається повністю контрольованою. На цей момент на території Білорусі наступальних угруповань росії не спостерігається. Водночас країна-терорист рф продовжує використовувати РБ, як базу для підготовки своїх підрозділів та польотів військової авіації.
Таким чином, зважаючи на нові можливі ризики, що пов’язані з готовністю Лукашенка розмістити в себе найманців із приватних військових кампаній, Україна зміцнює свою оборону на цьому напрямку, зазначає речник ДПСУ.
Розвиток ситуації в Білорусі перебуває на постійному контролі і постійно відслідковується, додає Демченко.
За його словами, наявна інформація, в тому числі й з відкритих джерел, свідчить про проведення робіт з облаштування місць для подальшого розміщення російських найманців із ПВК. А зважаючи на підтримку, яку Росії надає Білорусь, кількість найманців, що їх захоче прийняти Лукашенко може бути досить значною. Мова може йти про 8 тисяч осіб, каже офіцер.
До прикладу, за даними ДПСУ, кількість російських військових із підрозділів регулярної армії що знаходяться в Білорусі на сьогодні становить близько 2 тисяч.
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