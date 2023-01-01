У Луцьку 57-річна водійка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулась з автівкою. ФОТО

У Луцьку 57-річна водійка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулась з автівкою. ФОТО
У Луцьку водійка Mercedes через недотримання безпечної швидкості скоїла ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 30 червня, на вулиці Чернишевського трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Прибувши на місце події поліцейські зʼясували, що 57-річна жінка, яка керувала автомобілем Mercedes Benz, не дотрималася безпечної швидкості, виїхала на смугу зустрічного руху. Через це здійснила зіткнення з автомобілем Renault Duster під керуванням 56-річної водійки.

На щастя, жінки в автопригоді не отримали травм. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
У Луцьку 57-річна водійка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулась з автівкою. ФОТО

На порушницю правил дорожнього руху інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку 57-річна водійка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулась з автівкою. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, водійки
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