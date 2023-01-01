Сьогодні у Ковелі прощатимуться з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком

Сьогодні у Ковелі прощатимуться з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком
Сьогодні, 1 липня, у Ковелі відбудеться прощання з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Чин похорону за обома загиблими Героями - Філоном Олександром та Ілюшиком Русланом відбудеться сьогодні, 1 липня, субота:

13:00 - чин похорону в Благовіщенському соборі; хресна хода до центру міста;

14:00-14:15 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради).

ПО ЗАВЕРШЕННЮ:

Прощання біля дому, де проживав Руслан Ілюшик - вул. Винниченка, 1.

Прощання біля дому, де проживав Олександр Філон, вул. Відродження, 14", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обох Героїв - Олександра Філона та Руслана Ілюшика - поховають на Алеї Героїв міського кладовища.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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