Сьогодні у Ковелі прощатимуться з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком

Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком.



Про це Ігор Чайка.



"Чин похорону за обома загиблими Героями - Філоном Олександром та Ілюшиком Русланом відбудеться сьогодні, 1 липня, субота:



13:00 - чин похорону в Благовіщенському соборі; хресна хода до центру міста;



14:00-14:15 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради).



ПО ЗАВЕРШЕННЮ:



Прощання біля дому, де проживав Руслан Ілюшик - вул. Винниченка, 1.



Прощання біля дому, де проживав Олександр Філон, вул. Відродження, 14", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що обох Героїв - Олександра Філона та Руслана Ілюшика - поховають на Алеї Героїв міського кладовища.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 липня, у Ковелі відбудеться прощання з двома ГероямитаПро це повідомив Ковельський міський голова"Чин похорону за обома загиблими Героями - Філоном Олександром та Ілюшиком Русланом відбудеться сьогодні, 1 липня, субота:13:00 - чин похорону в Благовіщенському соборі; хресна хода до центру міста;14:00-14:15 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради).ПО ЗАВЕРШЕННЮ:Прощання біля дому, де проживав Руслан Ілюшик - вул. Винниченка, 1.Прощання біля дому, де проживав Олександр Філон, вул. Відродження, 14", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що обох Героїв - Олександра Філона та Руслана Ілюшика - поховають на Алеї Героїв міського кладовища.

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