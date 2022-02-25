«Війна не є виправданням для утисків прав громад», – Віталій Кличко виступив на конференції з демократичного врядування

«Війна не є виправданням для утисків прав громад», – Віталій Кличко виступив на конференції з демократичного врядування
В країні, яка прагне в ЄС та НАТО, має розвиватися місцеве самоврядування і не повинно бути недемократичних методів управління державою.

Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко на відкритті конференції з демократичного врядування, яку організував у столиці Міжнародний республіканський інститут (IRI).

«Місцеве самоврядування в усіх демократичних країнах будується знизу вверх, а не навпаки. І це - основа демократії та розвитку держави. Сильне місцеве самоврядування є гарантією залученості громадян до процесів у країні. Саме це продемонстрували минулого року муніципалітети, які змогли об’єднати людей для захисту своїх громад від окупантів. Також підкреслив, що війна не є виправданням для утисків прав громад, для закручування гайок на місцях, для політичних розбірок і протистояння. Це не потрібно і не призведе до успіху ні всередині країни, ні в боротьбі з агресором», - заявив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що децентралізація в Україні була однією з ключових реформ в останні роки. І забезпечує більш ефективне використання ресурсів та більш обʼєктивне врахування потреб громад, зазначив Кличко.

«Сьогодні викликає стурбованість надмірна централізація влади, використання правоохоронних органів для тиску на бізнес та місцеву владу. Вплив центральних органів влади на судову систему. Не повинно бути політичної боротьби і недемократичних методів в управлінні державою, яка прагне в ЄС та НАТО!» - наголосив Віталій Кличко.
«Війна не є виправданням для утисків прав громад», – Віталій Кличко виступив на конференції з демократичного врядування
«Війна не є виправданням для утисків прав громад», – Віталій Кличко виступив на конференції з демократичного врядування
«Війна не є виправданням для утисків прав громад», – Віталій Кличко виступив на конференції з демократичного врядування

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кличко, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білорусь може розмістити до 8 тисяч «вагнерівців», Сили оборони реагують відповідно, – ДПСУ
Сьогодні, 11:27
У Луцьку 57-річна водійка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулась з автівкою. ФОТО
Сьогодні, 10:37
«Війна не є виправданням для утисків прав громад», – Віталій Кличко виступив на конференції з демократичного врядування
Сьогодні, 10:27
Сьогодні у Ковелі прощатимуться з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком
Сьогодні, 10:17
ЗСУ за добу знищили ще понад 500 окупантів та 26 БПЛА
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
Обговорили посилення військової допомоги Україні: Кличко зустрівся з керівниками правлячої партії Німеччини Обговорили посилення військової допомоги Україні: Кличко зустрівся з керівниками правлячої партії Німеччини
06 березень, 16:12
Київ вступив у фазу активної оборони Київ вступив у фазу активної оборони
25 лютий, 2022, 14:45
Білорусь може розмістити до 8 тисяч «вагнерівців», Сили оборони реагують відповідно, – ДПСУ Білорусь може розмістити до 8 тисяч «вагнерівців», Сили оборони реагують відповідно, – ДПСУ
Сьогодні, 11:27
Сьогодні у Ковелі прощатимуться з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком Сьогодні у Ковелі прощатимуться з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком
Сьогодні, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білорусь може розмістити до 8 тисяч «вагнерівців», Сили оборони реагують відповідно, – ДПСУ
Сьогодні, 11:27
 0
У Луцьку 57-річна водійка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулась з автівкою. ФОТО
Сьогодні, 10:37
 0
«Війна не є виправданням для утисків прав громад», – Віталій Кличко виступив на конференції з демократичного врядування
Сьогодні, 10:27
 0
Сьогодні у Ковелі прощатимуться з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком
Сьогодні, 10:17
 0
ЗСУ за добу знищили ще понад 500 окупантів та 26 БПЛА
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8