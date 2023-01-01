ЗСУ за добу знищили ще понад 500 окупантів та 26 БПЛА

ЗСУ за добу знищили ще понад 500 окупантів та 26 БПЛА
Українські захисники за минулу добу знищили 530 російських військових та 26 БПЛА.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 228870 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4042 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,

артилерійських систем – 4162 (+35) од,

РСЗВ – 632 (+2) од,

засобів ППО ‒ 389 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),

крилатих ракет ‒ 1261 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 580 (+11).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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