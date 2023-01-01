ЗСУ за добу знищили ще понад 500 окупантів та 26 БПЛА





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 228870 (+530) осіб ліквідовано,



танків ‒ 4042 (+1) од,



бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,



артилерійських систем – 4162 (+35) од,



РСЗВ – 632 (+2) од,



засобів ППО ‒ 389 (+0) од,



літаків – 315 (+0) од,



гелікоптерів – 308 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),



крилатих ракет ‒ 1261 (+0),



кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,



спеціальної техніки ‒ 580 (+11).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за минулу добу знищили 530 російських військових та 26 БПЛА.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 228870 (+530) осіб ліквідовано,танків ‒ 4042 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,артилерійських систем – 4162 (+35) од,РСЗВ – 632 (+2) од,засобів ППО ‒ 389 (+0) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 308 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),крилатих ракет ‒ 1261 (+0),кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,спеціальної техніки ‒ 580 (+11).Дані уточнюються.

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