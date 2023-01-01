ЗСУ за добу знищили ще понад 500 окупантів та 26 БПЛА
Сьогодні, 10:05
Українські захисники за минулу добу знищили 530 російських військових та 26 БПЛА.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 228870 (+530) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4042 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,
артилерійських систем – 4162 (+35) од,
РСЗВ – 632 (+2) од,
засобів ППО ‒ 389 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),
крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 580 (+11).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 228870 (+530) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4042 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,
артилерійських систем – 4162 (+35) од,
РСЗВ – 632 (+2) од,
засобів ППО ‒ 389 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),
крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 580 (+11).
Дані уточнюються.
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