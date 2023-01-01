Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Богдана Костючика

Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Богдана Костючика
Сьогодні, 1 липня, у Дубечненській громаді зустрінуть Героя Костючика Богдана Миколайовича.

Про це повідомили у громаді.

"В Ковель траурний кортеж прибуде об 11:00 годині, в Дубечні - орієнтовно о 14:00. Просимо усіх мешканців громади віддати останню шану Герою та гідно зустріти його. Доземно вклоняємося пам'яті Богдана Миколайовича, який віддав власне життя за майбутню Перемогу", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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