На російській міні підірвався воїн з Волині Ігор Паламар
Сьогодні, 14:02
Прилісненську громаду на Волині сколихнула трагічна звітка - на війні з російськими окупантами загинув воїн, який проживав у громаді.
Про це повідомили на сторінці Прилісненської громади.
"30 червня, захищаючи Україну, загинув старший солдат Паламар Ігор Степанович із села Серхів. Ігор звільняв землю від російського окупанта в Запорізькій області, підірвався на ворожій міні", - йдеться у повідомленні.
У загиблого вдома залишилися дружина Ніна та двоє синів.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Прилісненської громади.
"30 червня, захищаючи Україну, загинув старший солдат Паламар Ігор Степанович із села Серхів. Ігор звільняв землю від російського окупанта в Запорізькій області, підірвався на ворожій міні", - йдеться у повідомленні.
У загиблого вдома залишилися дружина Ніна та двоє синів.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На російській міні підірвався воїн з Волині Ігор Паламар
Сьогодні, 14:02
ЗСУ звільнили території під Бахмутом
Сьогодні, 13:21
На скільки в Україні подорожчає пальне: прогнози експерта
Сьогодні, 11:59
Медіа