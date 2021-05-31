На російській міні підірвався воїн з Волині Ігор Паламар





Про це повідомили на сторінці Прилісненської громади.



"30 червня, захищаючи Україну, загинув старший солдат Паламар Ігор Степанович із села Серхів. Ігор звільняв землю від російського окупанта в Запорізькій області, підірвався на ворожій міні", - йдеться у повідомленні.



У загиблого вдома залишилися дружина Ніна та двоє синів.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прилісненську громаду на Волині сколихнула трагічна звітка - на війні з російськими окупантами загинув воїн, який проживав у громаді.Про це повідомили на сторінці Прилісненської громади."30 червня, захищаючи Україну, загинув старший солдатіз села Серхів. Ігор звільняв землю від російського окупанта в Запорізькій області, підірвався на ворожій міні", - йдеться у повідомленні.У загиблого вдома залишилися дружина Ніна та двоє синів.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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