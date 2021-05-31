На російській міні підірвався воїн з Волині Ігор Паламар

На російській міні підірвався воїн з Волині Ігор Паламар
Прилісненську громаду на Волині сколихнула трагічна звітка - на війні з російськими окупантами загинув воїн, який проживав у громаді.

Про це повідомили на сторінці Прилісненської громади.

"30 червня, захищаючи Україну, загинув старший солдат Паламар Ігор Степанович із села Серхів. Ігор звільняв землю від російського окупанта в Запорізькій області, підірвався на ворожій міні", - йдеться у повідомленні.

У загиблого вдома залишилися дружина Ніна та двоє синів.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, трагедія, смерть, Прилісне, Серхів
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