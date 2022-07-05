На Волині 74-річна жінка посіяла мак «на пироги», а отримала проблеми із законом





Волинянка стверджує, що мак ростила на пироги, - повідомляє



412 доглянутих стебел привертали до себе увагу на городі в одному зі сіл Мар’янівської територіальної громади Луцького району.



Як з’ясувалося, неприємностей у вигляді снодійної рослини, з якої отримується опіум, ще навесні насіяла собі 74-річна господиня. Каже, що не знала про заборону вирощувати маковиння.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 310 КК України.



Працівники відділення поліції №2 Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області закликають усіх, хто ще чекає, доки мак дозріє, негайно його знищити.

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412 доглянутих стебел привертали до себе увагу на городі в одному зі сіл Мар’янівської територіальної громади Луцького району.Як з’ясувалося, неприємностей у вигляді снодійної рослини, з якої отримується опіум, ще навесні насіяла собі 74-річна господиня. Каже, що не знала про заборону вирощувати маковиння.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 310 КК України.Працівники відділення поліції №2 Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області закликають усіх, хто ще чекає, доки мак дозріє, негайно його знищити.

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