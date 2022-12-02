На Донеччині російські окупанти вбили волинянина Юрія Хрупчика





Про це повідомив голова Любешівської територіальної громади Олег Кух.



"1 липня 2023 року, внаслідок мінометного обстрілу, на території Донецької області загинув молодший сержант 42-ї окремої механізованої бригади ХРУПЧИК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1973 року народження, житель села Бірки", - йдеться у дописі очільника громади.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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