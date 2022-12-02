На Донеччині російські окупанти вбили волинянина Юрія Хрупчика
Сьогодні, 16:05
За незалежність та територіальну цілісність України віддав життя 50-річний військовослужбовець з Волині.
Про це повідомив голова Любешівської територіальної громади Олег Кух.
"1 липня 2023 року, внаслідок мінометного обстрілу, на території Донецької області загинув молодший сержант 42-ї окремої механізованої бригади ХРУПЧИК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1973 року народження, житель села Бірки", - йдеться у дописі очільника громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив голова Любешівської територіальної громади Олег Кух.
"1 липня 2023 року, внаслідок мінометного обстрілу, на території Донецької області загинув молодший сержант 42-ї окремої механізованої бригади ХРУПЧИК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1973 року народження, житель села Бірки", - йдеться у дописі очільника громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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