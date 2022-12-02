На Донеччині російські окупанти вбили волинянина Юрія Хрупчика

На Донеччині російські окупанти вбили волинянина Юрія Хрупчика
За незалежність та територіальну цілісність України віддав життя 50-річний військовослужбовець з Волині.

Про це повідомив голова Любешівської територіальної громади Олег Кух.

"1 липня 2023 року, внаслідок мінометного обстрілу, на території Донецької області загинув молодший сержант 42-ї окремої механізованої бригади ХРУПЧИК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1973 року народження, житель села Бірки", - йдеться у дописі очільника громади.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Луцьк, Любешів, війна, втрата, Бірки, Юрій Хрупчик
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