В Україні створили мультфільми-антистрес. ВІДЕО

В Україні створили мультфільми-антистрес. ВІДЕО
В Україні створили 6 мультфільмів "Шлях супергероя", які покликані допомогти дітям подолати стрес.

Українськомовні мультики розміщені у вільному доступі на YouTube-каналі, повідомляє "Українська правда", посилаючись на організацію Карітас України.

У кожному відео – історія про дитину, яка переживала важкі часи, але змогла впоратися з викликом та стати сильнішою.

"Цикл мультиків "Шлях супергероя" побудований відповідно до мультимодальної моделі Basic PH. Це багатовимірна модель подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності, розроблена професором Мулі Лаадом – директором Ізраїльського центру попередження стресу.

Вона демонструє різні стилі, шляхи того, як людина може впоратися із стресом і кризою", – кажуть творці проєкту.



Модель Basic PH описує шість елементів, з яких складається характерний для кожної людини стиль подолання стресу:

філософія життя, вірування та моральні цінності;
почуття, емоції;
соціум та приналежність до нього, родина та друзі;
гра уяви, інтуїція та творчість;
знання, логіка, реальність та думки;
фізіологія, чуттєва модальність та діяльність.
Кожна серія мультфільму про супергероя розкриває один із цих елементів.

До розробки сценаріїв мультиків долучилися 5 практичних психологів і педагогів, які мають досвід роботи з родинами у складних життєвих обставинах, а також дітьми-переселенцями з 2014 року та 2022-2023 років.

Мультфільми створила креативна команда благодійного фонду Карітас України у межах проєкту "Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного часу в Україні" за підтримки Карітасу Корея.








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Теги: мультфільм, Україна, антистрес
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