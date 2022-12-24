Назвали 9 озер на Волині, від відвідування яких треба утриматися





Багато мальовничих водойм з неймовірною флорою та фауною розташовані якраз у лісах поблизу Білорусі, тому поки варто утриматися від поїздок туди, якщо не хочете отримати проблеми. Про деякі з таких озер – у матеріалі



Озеро Скорінь (Камінь-Каширський район)



Озеро має льодовикове походження і розташоване на північ від села Дольськ. Озеро живиться в основному поверхневими водами та атмосферними опадами. З усіх боків воно оточене лісом. Береги озера вкриті болотними рослинами. Місцевість біля озера підходить для мисливства.



Проте варто врахувати той факт, що озеро з однієї сторони прилягає до білоруського кордону. Ті, хто звабиться на авантюру подорожі туди, можуть отримати чимало проблем, щонайменше їх можуть затримати українські прикордонники. І це в кращому випадку. Тому відвідини мальовничої дикої природи на озері Скорінь варто відкласти до кращих часів.



Озеро Тучне (Камінь-Каширський район)



Озеро заплавного походження в колишньому Любешівському районі, розміщене за 4 км на північ від села Ветли. На дні озера є відкладення сапропелю. Навколо озера поширена типова болотна рослинність: рогіз, комиші, лілеї, сусак зонтичний, багато очерету, осоту. Серед тваринного світу поширені бобри, видри, норки. Тут гніздяться качки, лиски, чайки, дикі гуси, чайки. Серед кущів, на деревах вільхи, або берези є гнізда чорного лелеки, а на болоті - сірої та білої чаплі.



У водоймі водиться багато видів риби, а саме лящі, карасі, окуні, плотва, щуки, раки. Але побачити все це чудо природи поки що буде важко: до білоруського кордону від озера близько 2 км, воно оточене лісами, тому перебувати там заборонено. Крім того, легковими автомобілями туди дістатися майже неможливо.



Озеро Плотичне (Камінь-Каширський район)



Озеро заплавного походження, розміщене за 13 км на північ від села Ветли.



Плотичне має похилі та піщані береги. Живиться воно дощовими, сніговими та підземними водами. Навколо озера росте мішаний ліс. На обмілинах росте очерет, рогіз, сусак зонтичний, комиш озерний, зрідка ростуть білі лілеї. З півночі невеликий піщаний берег повністю заріс очеретом.





Туристів тут було мало, але от для рибалок ця місцевина – рай. Тут водяться білі та червоні карасі, в'юни, в'язі, щуки, лящі, лини, плотва, краснопірки. Також в озері багато бобрів, про що свідчать повалені дерева біля берегів та численні хатки. Ще можна спостерігати за ондатрами, норками. На цій території гніздяться дикі качки, лиски, чайки.



Проте проблема в тому, що водойма розташована за кількасот метрів від білоруського кордону, а відповідно, її відвідування може бути небезпечним та підлягає під заборону.



Озеро Луке (Камінь-Каширський район)



Водойма розташована прямо на північ за 5 км від села Ветли, серед мішаного лісу. Вода в озері чиста, прозора, не має запаху. Але через велику замуленість дна воду можна легко скаламутити навіть невеликим поштовхом весла. На дні озера також багато водоростей. Рослинний світ різноманітний.



Окрім деяких видів водоростей, тут поширені латаття біле, глечики жовті, а біля берегів очерет, рогіз, сусак зонтичний, кущі верболозу та ін. Болотна рослинність швидко переходить у заболочений мішаний ліс із вільхи, берези, де-не-де осоки. Серед тварин тут можна побачити бобрів, видр, диких качок, лисок, диких гусей тощо. Риби тут також достатньо.



Спокійно до озера можна було б доїхати лише у суху погоду, але оскільки воно розташоване за трохи більше, ніж 2 км від білоруського кордону, то поки що варто утриматися від його відвідин.



Озеро Біле (Камінь-Каширський район)



Одне з найбільших озер Волинської області та дуже мальовниче. Вода і пісок на березі справді білого кольору. Місця глухі та не освоєні, але є поодинокі хатинки для відпочинку. Для туристів була можливість зупинитися в гарному березовому гаю на березі озера.



Має площу 7 км кв., а найбільша глибина – 13 м.



На озері у теплий період року спостерігається чимало видів птахів: пастушків, журавлів, куликів, мартинів, норців, гусей, сов. Масовими видами пернатих є деркач, водяна курочка, лиска, чайка, лелека білий, чапля руда і сіра, вівсянка очеретяна, жайворонок польовий, ластівка берегова. Відвідати таке місце хоче кожен мандрівник, але варто почекати, оскільки водойму перетинає кордон – озеро ділиться на українську та білоруську частини. З дальнього українського берега до кордону через озеро всього 1,5 км. А до найближчого населеного пункту близько 2 км. Радимо відкласти поїздку туди до кращих часів.



Озера Оріховець та Засвяте (Ковельський район)





Озера з’єднані каналом та розташовані біля кордону з Білоруссю, до якої 600-800 метрів. Береги Оріховця вкриті заростями водно-болотної та лучної рослинності. Озеро інтенсивно замулюється, потужність сапропелевих відкладів становить 3 метри. Використовується з метою любительського рибальства.







Озеро Любовель (Ковельський район)





Водойма – гідрологічний заказник місцевого значення в Україні, розташований на північ від сіл Млинове і Кортеліси під кордоном з Білоруссю. Статус надано з метою охорони та збереження у природному стані однойменного озера карстового походження середньою глибиною 2 метри.



Водна рослинність озера представлена угрупованнями латаття білого і глечиків жовтих, занесеними до Зеленої книги України. Колишні прибережні угіддя були затоплені після задамбування озера, утворивши мілководдя, де зростає водно-болотна рослинність, гніздяться водоплавні птахи, мешкають бобер та ондатра. У північній і західній частині мілководдя зростає журавлина дрібноплода – рідкісний вид, занесений до Червоної книги України.



На жаль, помилуватися рідкісними рослинами та місцевою фауною буде ризиковано не лише через заболочену місцевість, а й через близькість кордону, який від берега озера є всього за якихось 400 метрів.



Озеро Кримне (Ковельський район)





Кримне належить до системи Шацьких озер. Сюди впадають два струмки, несучи чисті лісові води. Особлива прикраса озера – невеличкий острів серед води, який надає Кримному миловидності й неповторності. У зв'язку з цим озеро вважають одним із найгарніших у Шацькому національному природному парку.



Стосовно походження озера існує припущення, що воно успадкувало котловину у крейдовій поверхні, а пізніше ускладнилося карстовими процесами. Однак не всі вчені дотримуються такої думки.



І хоч на Шацьких озерах туристична інфраструктура достатня і ці озера вважаються масовими рекреаційними місцями (а відтак їх можна відвідувати), Кримне є віддаленим від цивілізації та дуже близько до кордону – 760 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початком сезону Державне агентство з розвитку туризму оновило правила безпеки під час мандрівок. Оскільки Волинська область межує з кордоном Білорусі, не надто дружелюбної до України країни, то є певні обмеження щодо відвідувань природи. Зокрема, мандрівка лісами біля кордону.Багато мальовничих водойм з неймовірною флорою та фауною розташовані якраз у лісах поблизу Білорусі, тому поки варто утриматися від поїздок туди, якщо не хочете отримати проблеми. Про деякі з таких озер – у матеріалі "Еспресо.Захід". Озеро має льодовикове походження і розташоване на північ від села Дольськ. Озеро живиться в основному поверхневими водами та атмосферними опадами. З усіх боків воно оточене лісом. Береги озера вкриті болотними рослинами. Місцевість біля озера підходить для мисливства.Проте варто врахувати той факт, що озеро з однієї сторони прилягає до білоруського кордону. Ті, хто звабиться на авантюру подорожі туди, можуть отримати чимало проблем, щонайменше їх можуть затримати українські прикордонники. І це в кращому випадку. Тому відвідини мальовничої дикої природи на озері Скорінь варто відкласти до кращих часів.Озеро заплавного походження в колишньому Любешівському районі, розміщене за 4 км на північ від села Ветли. На дні озера є відкладення сапропелю. Навколо озера поширена типова болотна рослинність: рогіз, комиші, лілеї, сусак зонтичний, багато очерету, осоту. Серед тваринного світу поширені бобри, видри, норки. Тут гніздяться качки, лиски, чайки, дикі гуси, чайки. Серед кущів, на деревах вільхи, або берези є гнізда чорного лелеки, а на болоті - сірої та білої чаплі.У водоймі водиться багато видів риби, а саме лящі, карасі, окуні, плотва, щуки, раки. Але побачити все це чудо природи поки що буде важко: до білоруського кордону від озера близько 2 км, воно оточене лісами, тому перебувати там заборонено. Крім того, легковими автомобілями туди дістатися майже неможливо.Озеро заплавного походження, розміщене за 13 км на північ від села Ветли.Плотичне має похилі та піщані береги. Живиться воно дощовими, сніговими та підземними водами. Навколо озера росте мішаний ліс. На обмілинах росте очерет, рогіз, сусак зонтичний, комиш озерний, зрідка ростуть білі лілеї. З півночі невеликий піщаний берег повністю заріс очеретом.Туристів тут було мало, але от для рибалок ця місцевина – рай. Тут водяться білі та червоні карасі, в'юни, в'язі, щуки, лящі, лини, плотва, краснопірки. Також в озері багато бобрів, про що свідчать повалені дерева біля берегів та численні хатки. Ще можна спостерігати за ондатрами, норками. На цій території гніздяться дикі качки, лиски, чайки.Проте проблема в тому, що водойма розташована за кількасот метрів від білоруського кордону, а відповідно, її відвідування може бути небезпечним та підлягає під заборону.Водойма розташована прямо на північ за 5 км від села Ветли, серед мішаного лісу. Вода в озері чиста, прозора, не має запаху. Але через велику замуленість дна воду можна легко скаламутити навіть невеликим поштовхом весла. На дні озера також багато водоростей. Рослинний світ різноманітний.Окрім деяких видів водоростей, тут поширені латаття біле, глечики жовті, а біля берегів очерет, рогіз, сусак зонтичний, кущі верболозу та ін. Болотна рослинність швидко переходить у заболочений мішаний ліс із вільхи, берези, де-не-де осоки. Серед тварин тут можна побачити бобрів, видр, диких качок, лисок, диких гусей тощо. Риби тут також достатньо.Спокійно до озера можна було б доїхати лише у суху погоду, але оскільки воно розташоване за трохи більше, ніж 2 км від білоруського кордону, то поки що варто утриматися від його відвідин.Одне з найбільших озер Волинської області та дуже мальовниче. Вода і пісок на березі справді білого кольору. Місця глухі та не освоєні, але є поодинокі хатинки для відпочинку. Для туристів була можливість зупинитися в гарному березовому гаю на березі озера.Має площу 7 км кв., а найбільша глибина – 13 м.На озері у теплий період року спостерігається чимало видів птахів: пастушків, журавлів, куликів, мартинів, норців, гусей, сов. Масовими видами пернатих є деркач, водяна курочка, лиска, чайка, лелека білий, чапля руда і сіра, вівсянка очеретяна, жайворонок польовий, ластівка берегова. Відвідати таке місце хоче кожен мандрівник, але варто почекати, оскільки водойму перетинає кордон – озеро ділиться на українську та білоруську частини. З дальнього українського берега до кордону через озеро всього 1,5 км. А до найближчого населеного пункту близько 2 км. Радимо відкласти поїздку туди до кращих часів.Озера з’єднані каналом та розташовані біля кордону з Білоруссю, до якої 600-800 метрів. Береги Оріховця вкриті заростями водно-болотної та лучної рослинності. Озеро інтенсивно замулюється, потужність сапропелевих відкладів становить 3 метри. Використовується з метою любительського рибальства.Що Засвяте, що Оріховець поблизу мають ліс, до населених пунктів відносно недалеко, але до кордону з недружньою державою ближче. Це привід задуматися, чи варто зараз відвідувати такі місця.Водойма – гідрологічний заказник місцевого значення в Україні, розташований на північ від сіл Млинове і Кортеліси під кордоном з Білоруссю. Статус надано з метою охорони та збереження у природному стані однойменного озера карстового походження середньою глибиною 2 метри.Водна рослинність озера представлена угрупованнями латаття білого і глечиків жовтих, занесеними до Зеленої книги України. Колишні прибережні угіддя були затоплені після задамбування озера, утворивши мілководдя, де зростає водно-болотна рослинність, гніздяться водоплавні птахи, мешкають бобер та ондатра. У північній і західній частині мілководдя зростає журавлина дрібноплода – рідкісний вид, занесений до Червоної книги України.На жаль, помилуватися рідкісними рослинами та місцевою фауною буде ризиковано не лише через заболочену місцевість, а й через близькість кордону, який від берега озера є всього за якихось 400 метрів.Кримне належить до системи Шацьких озер. Сюди впадають два струмки, несучи чисті лісові води. Особлива прикраса озера – невеличкий острів серед води, який надає Кримному миловидності й неповторності. У зв'язку з цим озеро вважають одним із найгарніших у Шацькому національному природному парку.Стосовно походження озера існує припущення, що воно успадкувало котловину у крейдовій поверхні, а пізніше ускладнилося карстовими процесами. Однак не всі вчені дотримуються такої думки.І хоч на Шацьких озерах туристична інфраструктура достатня і ці озера вважаються масовими рекреаційними місцями (а відтак їх можна відвідувати), Кримне є віддаленим від цивілізації та дуже близько до кордону – 760 метрів.

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