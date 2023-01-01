Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 2 липня
Сьогодні, 20:00
Вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 14° до 25°.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 3 липня на Волині треба очікувати мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18° тепла, вдень 23-28° тепла.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. У народі цей день називали Павутинним, тому що погоду "прогнозував" павук. Якщо в цей день він не розкидає павутину – буде дощ або буря. А якщо знову плете павутину – зміна погоди на краще. Дуже часто цей день буває дощовим, з грозою. Дощ у цей день міг передбачати не лише павук. Якщо мурахи ховаються в купу – можна очікувати на сильний вітер, дощ, грозу: жаби в траву виповзають – також слід чекати на дощ.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 14° до 25°.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 3 липня на Волині треба очікувати мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18° тепла, вдень 23-28° тепла.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. У народі цей день називали Павутинним, тому що погоду "прогнозував" павук. Якщо в цей день він не розкидає павутину – буде дощ або буря. А якщо знову плете павутину – зміна погоди на краще. Дуже часто цей день буває дощовим, з грозою. Дощ у цей день міг передбачати не лише павук. Якщо мурахи ховаються в купу – можна очікувати на сильний вітер, дощ, грозу: жаби в траву виповзають – також слід чекати на дощ.
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