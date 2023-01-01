Волинянин із синдромом Дауна привіз зі Спецолімпіади «срібло» і «бронзу» та знову тренується, щоб завоювати «золото»

22-річний легкоатлетіз Волині, який здобув "срібну" й "бронзову" медалі на Всесвітніх літніх іграх Спеціальної олімпіади в Берліні, майже одразу повернувся до тренувань.Одне з таких провів зі своєю наставницеюна стадіоні "Авангард" у Луцьку.Як розповів Суспільному спортсмен, нинішні заняття – це можливість в майбутньому здобути на цих змаганнях "золото"."Срібло" Валентин Новосад отримав за біг на дистанції 400 метрів, яку подолав за хвилину і 25 секунд. "Бронзу" виборов за стрибки у довжину з результатом 2 метри 58 сантиметрів. З його слів, обрав для змагань ці два види спорту через те, що любить бігати й стрибати.Валентин має синдром Дауна. Він був єдиним з Волині спортсменом на цій Спецолімпіаді, – розповіла тренерка й заступниця голови правління громадської організації "Батьки дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку" Катерина Свіщева.З її слів, хлопець дисциплінований, відповідальний, самостійний, тому обрала його для участі у змаганнях. Каже: Валентин один із небагатьох людей з синдромом Дауна, які розуміють, як стрибнути, щоб не заступити."Зупинилася на Валентинові, бо бачила у ньому перспективу розвитку і впевнена була, що він здобуде нагороди. Складно було, звичайно, ми розуміли, що в країні війна ми готувалися у зимовий період навіть і в бомбосховищі, бо фізична підготовка була на першому місці", – говорить наставниця.Валентин Новосад щодня упродовж року їздив до Луцька на тренування за 20 кілометрів від дому, аби не пропустити змагань, – сказала його мама Лариса Новосад. Спортивними здобутками сина жінка надзвичайно пишається."Це були такі сльози радості, які не можна було зупинити. Це була гордість не просто за мого сина, а за людей з інвалідністю в цілому", – зазначила волинянка.Спеціальна олімпіада – це змагання для людей з вадами інтелектуального розвитку. Зі слів тренерки, в Берліні команду України у складі 23 спортсменів приймали дуже тепло. "У нас була неймовірна програма. Сам пан бургомістр міста Берлін зустрічався з нами і з нашою збірною, підтримував і приходив на усі заходи", – сказала Катерина Свіщева.Валентин Новосад говорить: після приїзду на Волинь продовжує отримувати вітання від знайомих і друзів. "Я пишаюся, що є українцем!" – сказав спортсмен.Наступні Всесвітні літні ігри Спеціальної олімпіади, додала Катерина Свіщева, відбудуться через чотири роки у місті Сідней в Австралії.