Волинянка виборола 3 медалі на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 20:38
Волинянка Катерина Малащук завоювала дві золоті та одну срібну медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики U 15.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на Вищу обласну школу спортивної майстерності.
Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 та 17 років 1 липня розпочався у Молдові і триватиме до 10 липня. Україну представляють 27 важкоатлетів.
Катерина Малащук змагалася у категорії до 15 років. Першість волинянка здобу у ривку, а у поштовху виборола срібну медаль. Ще одне золото спортсменка завоювала за сумою двоборства – 142 кг.
Волинянка здобула золото на чемпіона Європи з важкої атлетики
Катерина Малащук на чемпіонаті європи з вадкої атлетики у Молодові, 2 липня 2023. Фото: Вища обласна школа спортивної майстреності
Також в обласній школі спортивної майстерності повідомили, що волинянка встановила два рекорди Європи.
Спортсменка родом з Камінь-Каширська. Тренують дівчину спортсменку Валентина та Богдана Андрусів.
В березні 2023-го волинянка стала призеркою кубка України з важкої атлетики і здобула золото у ваговій категорії до 45 кілограмів. Тоді ж Катерина Малащук встановила нові рекорди України у своїй ваговій та віковій категоріях.
Вже у травні волинянка встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років. У ривку вона підняла штангу вагою в 64 кілограми.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на Вищу обласну школу спортивної майстерності.
Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 та 17 років 1 липня розпочався у Молдові і триватиме до 10 липня. Україну представляють 27 важкоатлетів.
Катерина Малащук змагалася у категорії до 15 років. Першість волинянка здобу у ривку, а у поштовху виборола срібну медаль. Ще одне золото спортсменка завоювала за сумою двоборства – 142 кг.
Волинянка здобула золото на чемпіона Європи з важкої атлетики
Катерина Малащук на чемпіонаті європи з вадкої атлетики у Молодові, 2 липня 2023. Фото: Вища обласна школа спортивної майстреності
Також в обласній школі спортивної майстерності повідомили, що волинянка встановила два рекорди Європи.
Спортсменка родом з Камінь-Каширська. Тренують дівчину спортсменку Валентина та Богдана Андрусів.
В березні 2023-го волинянка стала призеркою кубка України з важкої атлетики і здобула золото у ваговій категорії до 45 кілограмів. Тоді ж Катерина Малащук встановила нові рекорди України у своїй ваговій та віковій категоріях.
Вже у травні волинянка встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років. У ривку вона підняла штангу вагою в 64 кілограми.
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