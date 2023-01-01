Член паралімпійської збірної Білорусі причетний до депортації українських дітей, – Центр спротиву

Олексій Талай може бути причетним до незаконного вивезення дітей з України.



Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише



За даними підпільників, чоловік організовує вивезення дітей із тимчасово окупованих територій сходу України до Білорусі.



«Депортація та викрадення дітей — це одна з ключових ознак геноциду української нації», — наголошують у ЦНС і додають, що Талай «не зможе уникнути відповідальності й понесе покарання за свої злочини проти людяності».



Україна має підтвердження, що через територію Білорусі відбувалося примусове переміщення українських дітей. Також білоруські опозиціонери повідомляли, що 2150 українських дітей, зокрема сиріт віком від 6 до 15 років, були депортовані до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі.



Депортація українських дітей



Станом на 16 червня Україна підтвердила незаконне вивезення 19 499 дітей. 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої зі справ дітей рф марії львової-бєлової. Їх підозрюють у незаконному вивезенні українських дітей з окупованих територій до росії.



У разі депортації вас або вашої родини можна звернутися до Офісу омбудсмена:



за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту:

на гарячу лінію: 0 800 501 720;

за телефоном: 044 299 74 08.



Також у разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви «Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини» на сайті «Діти війни».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гендиректор російського благодійного фонду «Поверь в себя» та член національної паралімпійської збірної команди Білорусіможе бути причетним до незаконного вивезення дітей з України.Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише Громадське За даними підпільників, чоловік організовує вивезення дітей із тимчасово окупованих територій сходу України до Білорусі.«Депортація та викрадення дітей — це одна з ключових ознак геноциду української нації», — наголошують у ЦНС і додають, що Талай «не зможе уникнути відповідальності й понесе покарання за свої злочини проти людяності».Україна має підтвердження, що через територію Білорусі відбувалося примусове переміщення українських дітей. Також білоруські опозиціонери повідомляли, що 2150 українських дітей, зокрема сиріт віком від 6 до 15 років, були депортовані до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі.Станом на 16 червня Україна підтвердила незаконне вивезення 19 499 дітей. 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої зі справ дітей рф марії львової-бєлової. Їх підозрюють у незаконному вивезенні українських дітей з окупованих територій до росії.за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;на електронну пошту: [email protected] на гарячу лінію: 0 800 501 720;за телефоном: 044 299 74 08.Також у разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви «Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини» на сайті «Діти війни».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію