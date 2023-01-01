Бунт Пригожина показав, що росія не є державою, – Данілов

Бунт Пригожина показав, що росія не є державою, – Данілов
Спроба перевороту, здійснена ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, показала, що Росія не є державою. Захід має зрозуміти, що Росія роздроблена і немає сили, здатної утримати її разом.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Bild.

"Ми повинні до цього (розпаду росії, - ред.) готуватися. Ми говоримо про це вже рік. Майте на увазі, що процеси, які вже почалися в росії, не зупинити. Росія буде роздроблена, і світ має до цього підготуватися", - заявив він.

Данілов підкреслив, що вже видно, що в росії будь-яке військове угруповання може діяти самостійно.

"Воно може захопити будь-який ядерний об'єкт, будь-яку ядерну зброю, і що ситуація в Росії вже вийшла з-під контролю", - заявив секретар РНБО.

Він додав, що ситуація може перерости в "дуже небезпечний вибуховий процес, який буде абсолютно неконтрольованим".

При цьому Данілов підкреслив, що для нього зрозуміло одне - російська імперія впала.

За його словами, Захід повинен розпрощатися з ілюзією, що росія продовжить існувати в її нинішньому вигляді.

"Кремль не може контролювати таку велику територію, у нього немає можливості. Не можуть цього гарантувати і збройні сили Росії. Друга за потужністю армія у світі - вона не існує", - наголосив секретар РНБО.

Він додав, що під час бунту Пригожина Україна аналізувала, як із ним справляються в російських регіонах.

"У нас є аналіз того, як реагували регіони під час бунту Пригожина. Я можу сказати, що на підставі цих аналізів можна сказати, який вигляд матиме Росія після розпаду. Татарстан буде окремо, Дагестан буде окремою країною, яка не має нічого спільного з Росією. Це колонії Російської Федерації", - підкреслив Данілов.

Бунт Пригожина
Минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російських солдатів у тому, що вони завдали ударів по тилових таборах його бойовиків. За словами Пригожина, такий наказ про атаку віддав міністр оборони Сергій Шойгу.

Очільник найманців зібрав 25 тисяч своїх солдатів і вирушив штурмувати Москву з вимогою змінити військове керівництво і главу Міноборони. За день під контролем "вагнерівців" був Ростов, пізніше вони висунулися в бік столиці РФ.

Але заколот швидко закінчився - до цього призвела розмова Пригожина з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

На тлі таких подій у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що війна між російською ФСБ та Міністерством оборони входить до активної фази.

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Теги: Україна, Росія, війна
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