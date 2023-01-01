Бунт Пригожина показав, що росія не є державою, – Данілов

Спроба перевороту, здійснена ватажком ПВК "Вагнера", показала, що Росія не є державою. Захід має зрозуміти, що Росія роздроблена і немає сили, здатної утримати її разом.Про це заявив секретар РНБО України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Bild."Ми повинні до цього (розпаду росії, - ред.) готуватися. Ми говоримо про це вже рік. Майте на увазі, що процеси, які вже почалися в росії, не зупинити. Росія буде роздроблена, і світ має до цього підготуватися", - заявив він.Данілов підкреслив, що вже видно, що в росії будь-яке військове угруповання може діяти самостійно."Воно може захопити будь-який ядерний об'єкт, будь-яку ядерну зброю, і що ситуація в Росії вже вийшла з-під контролю", - заявив секретар РНБО.Він додав, що ситуація може перерости в "дуже небезпечний вибуховий процес, який буде абсолютно неконтрольованим".При цьому Данілов підкреслив, що для нього зрозуміло одне - російська імперія впала.За його словами, Захід повинен розпрощатися з ілюзією, що росія продовжить існувати в її нинішньому вигляді."Кремль не може контролювати таку велику територію, у нього немає можливості. Не можуть цього гарантувати і збройні сили Росії. Друга за потужністю армія у світі - вона не існує", - наголосив секретар РНБО.Він додав, що під час бунту Пригожина Україна аналізувала, як із ним справляються в російських регіонах."У нас є аналіз того, як реагували регіони під час бунту Пригожина. Я можу сказати, що на підставі цих аналізів можна сказати, який вигляд матиме Росія після розпаду. Татарстан буде окремо, Дагестан буде окремою країною, яка не має нічого спільного з Росією. Це колонії Російської Федерації", - підкреслив Данілов.Минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російських солдатів у тому, що вони завдали ударів по тилових таборах його бойовиків. За словами Пригожина, такий наказ про атаку віддав міністр оборони Сергій Шойгу.Очільник найманців зібрав 25 тисяч своїх солдатів і вирушив штурмувати Москву з вимогою змінити військове керівництво і главу Міноборони. За день під контролем "вагнерівців" був Ростов, пізніше вони висунулися в бік столиці РФ.Але заколот швидко закінчився - до цього призвела розмова Пригожина з білоруським диктаторомНа тлі таких подій у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що війна між російською ФСБ та Міністерством оборони входить до активної фази.